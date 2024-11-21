Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Мелитополя осудили за работу на украинскую разведку - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/melitopol-1985072956.html
Жительницу Мелитополя осудили за работу на украинскую разведку
Жительницу Мелитополя осудили за работу на украинскую разведку - РИА Новости, 21.11.2024
Жительницу Мелитополя осудили за работу на украинскую разведку
Жительница Мелитополя признана виновной в государственной измене и приговорена к 14 годам колонии за работу на военную разведку Украины, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:58
2024-11-21T18:58
украина
мелитополь
вооруженные силы рф
россия
запорожская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Жительница Мелитополя признана виновной в государственной измене и приговорена к 14 годам колонии за работу на военную разведку Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Приговор в отношении 49-летней женщины вынес Запорожский областной суд. Гособвинение поддерживала прокуратура Крыма. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности женщины и приговорил ее к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Женщину признали виновной в государственной измене. Суд установил, что в августе прошлого года она передала сотруднику военной разведки Украины сведения о передвижении автотранспортных средств российской армии. "Эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ", - подчеркнули в прокуратуре.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
https://ria.ru/20241114/fsb-1983683344.html
украина
мелитополь
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_352e12dd8c27b168c8d58a8eb228217c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, мелитополь, вооруженные силы рф, россия, запорожская область, происшествия
Украина, Мелитополь, Вооруженные силы РФ, Россия, Запорожская область, Происшествия
Жительницу Мелитополя осудили за работу на украинскую разведку

Жительницу Мелитополя осудили на 14 лет за работу на военную украинскую разведку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Жительница Мелитополя признана виновной в государственной измене и приговорена к 14 годам колонии за работу на военную разведку Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Приговор в отношении 49-летней женщины вынес Запорожский областной суд. Гособвинение поддерживала прокуратура Крыма.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Житель Кубани получил шесть лет колонии за попытку госизмены
4 июля, 13:19
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности женщины и приговорил ее к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении.
Женщину признали виновной в государственной измене. Суд установил, что в августе прошлого года она передала сотруднику военной разведки Украины сведения о передвижении автотранспортных средств российской армии.
"Эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ", - подчеркнули в прокуратуре.
Задержание молодого человека, передававшего ВСУ данные об оборонном предприятии в Центральной России - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных украинской разведке
14 ноября, 10:50
 
УкраинаМелитопольВооруженные силы РФРоссияЗапорожская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала