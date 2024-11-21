https://ria.ru/20241121/melitopol-1985072956.html
Жительницу Мелитополя осудили за работу на украинскую разведку
Жительницу Мелитополя осудили за работу на украинскую разведку - РИА Новости, 21.11.2024
Жительницу Мелитополя осудили за работу на украинскую разведку
Жительница Мелитополя признана виновной в государственной измене и приговорена к 14 годам колонии за работу на военную разведку Украины, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:58
2024-11-21T18:58
2024-11-21T18:58
украина
мелитополь
вооруженные силы рф
россия
запорожская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Жительница Мелитополя признана виновной в государственной измене и приговорена к 14 годам колонии за работу на военную разведку Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Приговор в отношении 49-летней женщины вынес Запорожский областной суд. Гособвинение поддерживала прокуратура Крыма. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности женщины и приговорил ее к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Женщину признали виновной в государственной измене. Суд установил, что в августе прошлого года она передала сотруднику военной разведки Украины сведения о передвижении автотранспортных средств российской армии. "Эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ", - подчеркнули в прокуратуре.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
https://ria.ru/20241114/fsb-1983683344.html
украина
мелитополь
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_352e12dd8c27b168c8d58a8eb228217c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, мелитополь, вооруженные силы рф, россия, запорожская область, происшествия
Украина, Мелитополь, Вооруженные силы РФ, Россия, Запорожская область, Происшествия
Жительницу Мелитополя осудили за работу на украинскую разведку
Жительницу Мелитополя осудили на 14 лет за работу на военную украинскую разведку