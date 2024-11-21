https://ria.ru/20241121/melitopol-1985072956.html

Жительницу Мелитополя осудили за работу на украинскую разведку

Жительницу Мелитополя осудили за работу на украинскую разведку - РИА Новости, 21.11.2024

Жительницу Мелитополя осудили за работу на украинскую разведку

Жительница Мелитополя признана виновной в государственной измене и приговорена к 14 годам колонии за работу на военную разведку Украины, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:58

2024-11-21T18:58

2024-11-21T18:58

украина

мелитополь

вооруженные силы рф

россия

запорожская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Жительница Мелитополя признана виновной в государственной измене и приговорена к 14 годам колонии за работу на военную разведку Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Приговор в отношении 49-летней женщины вынес Запорожский областной суд. Гособвинение поддерживала прокуратура Крыма. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности женщины и приговорил ее к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Женщину признали виновной в государственной измене. Суд установил, что в августе прошлого года она передала сотруднику военной разведки Украины сведения о передвижении автотранспортных средств российской армии. "Эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ", - подчеркнули в прокуратуре.

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

https://ria.ru/20241114/fsb-1983683344.html

украина

мелитополь

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, мелитополь, вооруженные силы рф, россия, запорожская область, происшествия