https://ria.ru/20241121/medvedev-1985094020.html

Медведев опубликовал видео удара ракеты "Орешник"

Медведев опубликовал видео удара ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024

Медведев опубликовал видео удара ракеты "Орешник"

Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после заявления о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-21T22:07

2024-11-21T22:07

2024-11-22T00:50

россия

дмитрий медведев

владимир путин

единая россия

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после заявления о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео удара. "Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!", - такими словами Медведев сопроводил публикацию видео удара в соцсети X. Президент РФ Владимир Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник".

https://ria.ru/20241121/raketa-1985083943.html

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Применение новейшей ракеты "Орешник" Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили! 2024-11-21T22:07 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"