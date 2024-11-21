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Медведев опубликовал видео удара ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
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22:07 21.11.2024 (обновлено: 00:50 22.11.2024)
https://ria.ru/20241121/medvedev-1985094020.html
Медведев опубликовал видео удара ракеты "Орешник"
Медведев опубликовал видео удара ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Медведев опубликовал видео удара ракеты "Орешник"
Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после заявления о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T22:07
2024-11-22T00:50
россия
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после заявления о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео удара. "Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!", - такими словами Медведев сопроводил публикацию видео удара в соцсети X. Президент РФ Владимир Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
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Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
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россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Медведев опубликовал видео удара ракеты "Орешник"

Медведев после заявления о применении ракеты "Орешник" опубликовал видео удара

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после заявления о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео удара.
"Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!", - такими словами Медведев сопроводил публикацию видео удара в соцсети X.
Президент РФ Владимир Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
Цель пуска достигнута. Путин о новейшей ракете Орешник - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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РоссияДмитрий МедведевВладимир ПутинЕдиная РоссияРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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