https://ria.ru/20241121/medvedev-1985038217.html

Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам СВО

Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам СВО - РИА Новости, 21.11.2024

Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам СВО

Сохраняются проблемы с выплатами, полагающимися участникам специальной военной операции, заявил зампред Совбеза и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:12

2024-11-21T16:12

2024-11-21T16:52

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сохраняются проблемы с выплатами, полагающимися участникам специальной военной операции, заявил зампред Совбеза и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, его слова опубликовал Telegram-канал партии."Проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас все хорошо, все выплаты получили и так далее. Надо по-честному относиться <...> к людям", — сказал политик.Все понимают, насколько это важное направление, подчеркнул он.Медведев добавил, что когда ездит в регионы, губернаторы ему докладывают о существующих проблемах.

https://ria.ru/20241119/medvedev-1984570222.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия