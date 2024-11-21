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Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам СВО - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 21.11.2024 (обновлено: 16:52 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/medvedev-1985038217.html
Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам СВО
Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам СВО - РИА Новости, 21.11.2024
Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам СВО
Сохраняются проблемы с выплатами, полагающимися участникам специальной военной операции, заявил зампред Совбеза и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:12
2024-11-21T16:52
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сохраняются проблемы с выплатами, полагающимися участникам специальной военной операции, заявил зампред Совбеза и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, его слова опубликовал Telegram-канал партии."Проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас все хорошо, все выплаты получили и так далее. Надо по-честному относиться &lt;...&gt; к людям", — сказал политик.Все понимают, насколько это важное направление, подчеркнул он.Медведев добавил, что когда ездит в регионы, губернаторы ему докладывают о существующих проблемах.
https://ria.ru/20241119/medvedev-1984570222.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам СВО

Медведев указал на сохраняющиеся проблемы с выплатами участникам СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сохраняются проблемы с выплатами, полагающимися участникам специальной военной операции, заявил зампред Совбеза и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, его слова опубликовал Telegram-канал партии.
"Проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас все хорошо, все выплаты получили и так далее. Надо по-честному относиться <...> к людям", — сказал политик.
Все понимают, насколько это важное направление, подчеркнул он.
Медведев добавил, что когда ездит в регионы, губернаторы ему докладывают о существующих проблемах.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Медведев предупредил о последствиях ударов вглубь России
19 ноября, 12:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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