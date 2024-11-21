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Ответственность "Единой России" растет в непростых реалиях, заявил Медведев - РИА Новости, 21.11.2024
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13:54 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/medvedev-1984997128.html
Ответственность "Единой России" растет в непростых реалиях, заявил Медведев
Ответственность "Единой России" растет в непростых реалиях, заявил Медведев - РИА Новости, 21.11.2024
Ответственность "Единой России" растет в непростых реалиях, заявил Медведев
Ответственность партии "Единая Россия" возрастает в непростых реалиях сегодняшнего дня, страна находится в сложном положении, идет спецоперация, заявил зампред... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:54
2024-11-21T13:54
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ответственность партии "Единая Россия" возрастает в непростых реалиях сегодняшнего дня, страна находится в сложном положении, идет спецоперация, заявил зампред Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами на должность секретарей региональных отделений. "Любое преимущество легко растерять, если оторваться от реалий. Реалии сегодняшнего дня жесткие, в стране сейчас всё весьма и весьма непросто, проводится специальная военная операция. Это связано и с напряжением общим, и, к сожалению, с гибелью наших людей, как на фронте, так и в тылу... Поэтому к своим партийным обязанностям так и нужно относиться. Страна находится в сложном положении. Это все понимают. И поэтому ответственность каждого члена партии "Единой России" как правящей партии в такой ситуации неизмеримо возрастает" , - сказал Медведев.
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Ответственность "Единой России" растет в непростых реалиях, заявил Медведев

Медведев: ответственность ЕР возрастает в непростых реалиях сегодняшнего дня

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ответственность партии "Единая Россия" возрастает в непростых реалиях сегодняшнего дня, страна находится в сложном положении, идет спецоперация, заявил зампред Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами на должность секретарей региональных отделений.
"Любое преимущество легко растерять, если оторваться от реалий. Реалии сегодняшнего дня жесткие, в стране сейчас всё весьма и весьма непросто, проводится специальная военная операция. Это связано и с напряжением общим, и, к сожалению, с гибелью наших людей, как на фронте, так и в тылу... Поэтому к своим партийным обязанностям так и нужно относиться. Страна находится в сложном положении. Это все понимают. И поэтому ответственность каждого члена партии "Единой России" как правящей партии в такой ситуации неизмеримо возрастает" , - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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