https://ria.ru/20241121/medvedev-1984997128.html

Ответственность "Единой России" растет в непростых реалиях, заявил Медведев

Ответственность "Единой России" растет в непростых реалиях, заявил Медведев - РИА Новости, 21.11.2024

Ответственность "Единой России" растет в непростых реалиях, заявил Медведев

Ответственность партии "Единая Россия" возрастает в непростых реалиях сегодняшнего дня, страна находится в сложном положении, идет спецоперация, заявил зампред... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:54

2024-11-21T13:54

2024-11-21T13:54

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ответственность партии "Единая Россия" возрастает в непростых реалиях сегодняшнего дня, страна находится в сложном положении, идет спецоперация, заявил зампред Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами на должность секретарей региональных отделений. "Любое преимущество легко растерять, если оторваться от реалий. Реалии сегодняшнего дня жесткие, в стране сейчас всё весьма и весьма непросто, проводится специальная военная операция. Это связано и с напряжением общим, и, к сожалению, с гибелью наших людей, как на фронте, так и в тылу... Поэтому к своим партийным обязанностям так и нужно относиться. Страна находится в сложном положении. Это все понимают. И поэтому ответственность каждого члена партии "Единой России" как правящей партии в такой ситуации неизмеримо возрастает" , - сказал Медведев.

https://ria.ru/20241102/medvedev-1981511807.html

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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия