https://ria.ru/20241121/medspravki-1984956610.html

СМИ: в России могут усложнить получение медсправки для водительских прав

СМИ: в России могут усложнить получение медсправки для водительских прав - РИА Новости, 21.11.2024

СМИ: в России могут усложнить получение медсправки для водительских прав

Правила получения медицинской справки для водительских прав планируют ужесточить, добавив сдачу анализов на наркотики, пишет Mash в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:42

2024-11-21T10:42

2024-11-21T13:58

общество

авто

россия

водительские права

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Правила получения медицинской справки для водительских прав планируют ужесточить, добавив сдачу анализов на наркотики, пишет Mash в своем Telegram-канале."Почти все автошколы сейчас дружат с клиниками и за копейки решают бумажный вопрос. Дошло до того, что заказать справку можно в интернете с доставкой за полчаса всего за три — три с половиной тысячи рублей — с подписью нарколога и психиатра. Анализы в таком случае никто не сдает", — сообщило издание со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.Отмечается, что водители, которых лишили прав из-за вождения в нетрезвом виде, пользуются этим. Многих вызванных ими ДТП можно было бы избежать, если бы процесс получения был сложнее, подчеркивается в тексте.По данным ОСАГО СК "АльфаСтрахование" именно лишившиеся прав водители чаще всего становятся виновниками ДТП.

https://ria.ru/20241120/dtp-1984731464.html

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общество, авто, россия, водительские права