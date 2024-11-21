https://ria.ru/20241121/medspravki-1984956610.html
СМИ: в России могут усложнить получение медсправки для водительских прав
СМИ: в России могут усложнить получение медсправки для водительских прав - РИА Новости, 21.11.2024
СМИ: в России могут усложнить получение медсправки для водительских прав
Правила получения медицинской справки для водительских прав планируют ужесточить, добавив сдачу анализов на наркотики, пишет Mash в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:42
2024-11-21T10:42
2024-11-21T13:58
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авто
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водительские права
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Правила получения медицинской справки для водительских прав планируют ужесточить, добавив сдачу анализов на наркотики, пишет Mash в своем Telegram-канале."Почти все автошколы сейчас дружат с клиниками и за копейки решают бумажный вопрос. Дошло до того, что заказать справку можно в интернете с доставкой за полчаса всего за три — три с половиной тысячи рублей — с подписью нарколога и психиатра. Анализы в таком случае никто не сдает", — сообщило издание со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.Отмечается, что водители, которых лишили прав из-за вождения в нетрезвом виде, пользуются этим. Многих вызванных ими ДТП можно было бы избежать, если бы процесс получения был сложнее, подчеркивается в тексте.По данным ОСАГО СК "АльфаСтрахование" именно лишившиеся прав водители чаще всего становятся виновниками ДТП.
https://ria.ru/20241120/dtp-1984731464.html
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общество, авто, россия, водительские права
Общество, Авто, Россия, Водительские права
СМИ: в России могут усложнить получение медсправки для водительских прав
Mash: в РФ хотят усложнить правила получения медсправки для водительских прав