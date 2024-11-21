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В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей обходит владения - РИА Новости, 21.11.2024
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15:40 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/manul-1985029060.html
В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей обходит владения
В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей обходит владения - РИА Новости, 21.11.2024
В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей обходит владения
В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей не спеша обходит свои владения в столичном зоосаде. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:40
2024-11-21T15:40
новосибирск
зеленогорск
московский зоопарк
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей не спеша обходит свои владения в столичном зоосаде. "Тимоша не спеша обхаживает свои владения", - говорится в подписи к видео в Telegram-канале зоосада. На видео манул Тимофей по лестнице забрался на крышу в своем вольере, а потом обосновался на подвесных креплениях и продолжил осматривать территорию. Манул Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу - Зеленогорск. В 2021 году он поселился в Московском зоопарке.
https://ria.ru/20240611/manul-1952175961.html
новосибирск
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Манул Тимоша обхаживает свои владения в зоопарке
Московский зоопарк показал, как манул Тимоша, продолжающий работу над собой к зимней зажировке, неспеша обхаживает свои владения
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новосибирск, зеленогорск, московский зоопарк
Новосибирск, Зеленогорск, Московский зоопарк
В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей обходит владения

В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей не спеша обходит свои владения

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей не спеша обходит свои владения в столичном зоосаде.
"Тимоша не спеша обхаживает свои владения", - говорится в подписи к видео в Telegram-канале зоосада.
На видео манул Тимофей по лестнице забрался на крышу в своем вольере, а потом обосновался на подвесных креплениях и продолжил осматривать территорию.
Манул Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу - Зеленогорск. В 2021 году он поселился в Московском зоопарке.
Подарок на день рождения для манула Тимофея - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Манулу Тимофею из Московского зоопарка сделали подарок на день рождения
11 июня, 14:15
 
НовосибирскЗеленогорскМосковский зоопарк
 
 
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