https://ria.ru/20241121/manul-1985029060.html

В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей обходит владения

В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей обходит владения - РИА Новости, 21.11.2024

В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей обходит владения

В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей не спеша обходит свои владения в столичном зоосаде. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:40

2024-11-21T15:40

2024-11-21T15:40

новосибирск

зеленогорск

московский зоопарк

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей не спеша обходит свои владения в столичном зоосаде. "Тимоша не спеша обхаживает свои владения", - говорится в подписи к видео в Telegram-канале зоосада. На видео манул Тимофей по лестнице забрался на крышу в своем вольере, а потом обосновался на подвесных креплениях и продолжил осматривать территорию. Манул Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу - Зеленогорск. В 2021 году он поселился в Московском зоопарке.

https://ria.ru/20240611/manul-1952175961.html

новосибирск

зеленогорск

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Манул Тимоша обхаживает свои владения в зоопарке Московский зоопарк показал, как манул Тимоша, продолжающий работу над собой к зимней зажировке, неспеша обхаживает свои владения 2024-11-21T15:40 true PT0M18S

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новосибирск, зеленогорск, московский зоопарк