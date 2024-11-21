https://ria.ru/20241121/majkop-1984990922.html

В детском саду в Адыгее обвалился пол

В детском саду в Адыгее обвалился пол - РИА Новости, 21.11.2024

В детском саду в Адыгее обвалился пол

Пол подсобного помещения обвалился в детском саду Майкопа, пострадали трое сотрудников, сообщил мэр Геннадий Митрофанов. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:21

2024-11-21T13:21

2024-11-21T13:21

происшествия

майкоп

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КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Пол подсобного помещения обвалился в детском саду Майкопа, пострадали трое сотрудников, сообщил мэр Геннадий Митрофанов. "Сегодня с инспекционной поездкой посетил детский сад № 10. В подсобном помещении, расположенном на территории учреждения, обвалился пол. Трое сотрудников, работающих в кладовой, получили ушибы, ссадины и сейчас проходят медицинское обследование", - написал Митрофанов в Telegram-канале. Прокуратура Майкопа начала проверку по факту обрушения. Надзорное ведомство даст оценку состоянию помещений и мерам, принимаемым по безопасной эксплуатации зданий.

https://ria.ru/20241119/sk-1984536575.html

майкоп

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2024

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происшествия, майкоп