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В детском саду в Адыгее обвалился пол - РИА Новости, 21.11.2024
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13:21 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/majkop-1984990922.html
В детском саду в Адыгее обвалился пол
В детском саду в Адыгее обвалился пол - РИА Новости, 21.11.2024
В детском саду в Адыгее обвалился пол
Пол подсобного помещения обвалился в детском саду Майкопа, пострадали трое сотрудников, сообщил мэр Геннадий Митрофанов. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:21
2024-11-21T13:21
происшествия
майкоп
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КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Пол подсобного помещения обвалился в детском саду Майкопа, пострадали трое сотрудников, сообщил мэр Геннадий Митрофанов. "Сегодня с инспекционной поездкой посетил детский сад № 10. В подсобном помещении, расположенном на территории учреждения, обвалился пол. Трое сотрудников, работающих в кладовой, получили ушибы, ссадины и сейчас проходят медицинское обследование", - написал Митрофанов в Telegram-канале. Прокуратура Майкопа начала проверку по факту обрушения. Надзорное ведомство даст оценку состоянию помещений и мерам, принимаемым по безопасной эксплуатации зданий.
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происшествия, майкоп
Происшествия, Майкоп
В детском саду в Адыгее обвалился пол

В детском саду Майкопа обвалился пол, пострадали трое сотрудников

© Фото : Геннадий Митрофанов/TelegramДетский сад № 10 в Майкопе, на территории которого обвалился пол подсобного помещения
Детский сад № 10 в Майкопе, на территории которого обвалился пол подсобного помещения - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : Геннадий Митрофанов/Telegram
Детский сад № 10 в Майкопе, на территории которого обвалился пол подсобного помещения
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КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Пол подсобного помещения обвалился в детском саду Майкопа, пострадали трое сотрудников, сообщил мэр Геннадий Митрофанов.
© Фото : Геннадий Митрофанов/TelegramПол подсобного помещения обвалился на территории детского сада в Майкопе
Пол подсобного помещения обвалился на территории детского сада в Майкопе - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : Геннадий Митрофанов/Telegram
Пол подсобного помещения обвалился на территории детского сада в Майкопе
© Фото : Геннадий Митрофанов/TelegramПол подсобного помещения обвалился на территории детского сада в Майкопе
Пол подсобного помещения обвалился на территории детского сада в Майкопе - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : Геннадий Митрофанов/Telegram
Пол подсобного помещения обвалился на территории детского сада в Майкопе
"Сегодня с инспекционной поездкой посетил детский сад № 10. В подсобном помещении, расположенном на территории учреждения, обвалился пол. Трое сотрудников, работающих в кладовой, получили ушибы, ссадины и сейчас проходят медицинское обследование", - написал Митрофанов в Telegram-канале.
Прокуратура Майкопа начала проверку по факту обрушения. Надзорное ведомство даст оценку состоянию помещений и мерам, принимаемым по безопасной эксплуатации зданий.
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