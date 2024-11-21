В детском саду в Адыгее обвалился пол
В детском саду Майкопа обвалился пол, пострадали трое сотрудников
© Фото : Геннадий Митрофанов/TelegramДетский сад № 10 в Майкопе, на территории которого обвалился пол подсобного помещения
Детский сад № 10 в Майкопе, на территории которого обвалился пол подсобного помещения
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Пол подсобного помещения обвалился в детском саду Майкопа, пострадали трое сотрудников, сообщил мэр Геннадий Митрофанов.
© Фото : Геннадий Митрофанов/TelegramПол подсобного помещения обвалился на территории детского сада в Майкопе
Пол подсобного помещения обвалился на территории детского сада в Майкопе
© Фото : Геннадий Митрофанов/TelegramПол подсобного помещения обвалился на территории детского сада в Майкопе
Пол подсобного помещения обвалился на территории детского сада в Майкопе
"Сегодня с инспекционной поездкой посетил детский сад № 10. В подсобном помещении, расположенном на территории учреждения, обвалился пол. Трое сотрудников, работающих в кладовой, получили ушибы, ссадины и сейчас проходят медицинское обследование", - написал Митрофанов в Telegram-канале.
Прокуратура Майкопа начала проверку по факту обрушения. Надзорное ведомство даст оценку состоянию помещений и мерам, принимаемым по безопасной эксплуатации зданий.