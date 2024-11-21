https://ria.ru/20241121/magate-1985069344.html

В России заявили о превышении руководством МАГАТЭ своих полномочий

В России заявили о превышении руководством МАГАТЭ своих полномочий - РИА Новости, 21.11.2024

В России заявили о превышении руководством МАГАТЭ своих полномочий

Россия наблюдает наметившуюся тенденцию превышения руководством МАГАТЭ полномочий, в том числе на тему войны и мира в контексте ситуации на Украине, заявил... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:42

2024-11-21T18:42

2024-11-21T19:06

россия

магатэ

украина

михаил ульянов (дипломат)

вена

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия наблюдает наметившуюся тенденцию превышения руководством МАГАТЭ полномочий, в том числе на тему войны и мира в контексте ситуации на Украине, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."В связи с недавними интервью гендиректора МАГАТЭ с сожалением отмечаем наметившуюся тенденцию превышения руководством Агентства своих полномочий, будь то при публичных заявлениях на тему войны и мира в контексте украинского сюжета или при осуществлении "ползучего расширения" мандата экспертов Секретариата на АЭС и других объектах энергетической инфраструктуры", - заявил Ульянов в ходе выступления на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.Он также отметил, что еще один негативный момент заключается в том, что специалисты МАГАТЭ норовят наделить Агентство функциями международного регулятора."Иначе сложно объяснить стремление оценивать даже самые незначительные аспекты ядерной безопасности, напрямую общаться с операторами блочных щитов управления и получать доступ к самым различным местам на ЗАЭС и за ее пределами... Напоминаем, что сотрудники Секретариата находятся на ЗАЭС по просьбе гендиректора Агентства и с согласия Российской Федерации. Их доступ к конкретным объектам осуществляется с согласия руководства станции и службы охраны этого объекта. Поэтому настойчивые попытки экспертов Агентства получить доступ ко всем без исключения объектам на станции выходят далеко за рамки их мандата", - сказал Ульянов.

https://ria.ru/20241114/magate-1983775139.html

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россия, магатэ, украина, михаил ульянов (дипломат), вена, в мире