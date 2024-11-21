https://ria.ru/20241121/lukashenko-1984977069.html

Лукашенко заявил, что для его выдвижения собрано достаточно подписей

Лукашенко заявил, что для его выдвижения собрано достаточно подписей - РИА Новости, 21.11.2024

Лукашенко заявил, что для его выдвижения собрано достаточно подписей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже собрано достаточно подписей для его выдвижения кандидатом в президенты. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:25

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2024-11-21T12:26

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже собрано достаточно подписей для его выдвижения кандидатом в президенты. "Не надо напрягать членов инициативной группы, чтобы они бегали, перенапрягались. Бегали по домам за людьми и чего-то просили или устраивали лишние пункты сбора подписей. И так собрано достаточное количество", - заявил Лукашенко на встрече с руководителем и координаторами инициативной группы, комментируя собранные 1,5 миллиона подписей при нужных 100 тысячах. "Но по тому количеству подписей, которое вы собрали, - это катастрофическая работа. Я даже не ожидал, что так будет", - подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит госагентство Белта. Лукашенко поблагодарил инициативную группу. "Никого не заставляете, не поддавливаете. Это правильно. Правильно потому, что нам это не нужно. Это абсолютно не нужно. И чтобы не создавать потом лишних вопросов, приходится очень аккуратно в этом направлении действовать", - сказал президент. При этом президент считает неправильным остановить сбор подписей в свою поддержку. "До 6 декабря у нас сбор подписей. Поэтому еще раз хочу с вами посоветоваться, как мы будем действовать дальше. Я уже говорил о том, что, наверное, надо прекратить сбор, но это будет неправильно, потому что люди упрекнут. 6 декабря, значит, до 6 декабря мы где-то должны присутствовать, чтобы желающие могли прийти и расписаться", - сказал он. Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.

https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983732114.html

https://ria.ru/20241118/lukashenko-1984459303.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко