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Лукашенко заявил, что для его выдвижения собрано достаточно подписей
Лукашенко заявил, что для его выдвижения собрано достаточно подписей - РИА Новости, 21.11.2024
Лукашенко заявил, что для его выдвижения собрано достаточно подписей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже собрано достаточно подписей для его выдвижения кандидатом в президенты. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:25
2024-11-21T12:25
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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже собрано достаточно подписей для его выдвижения кандидатом в президенты. "Не надо напрягать членов инициативной группы, чтобы они бегали, перенапрягались. Бегали по домам за людьми и чего-то просили или устраивали лишние пункты сбора подписей. И так собрано достаточное количество", - заявил Лукашенко на встрече с руководителем и координаторами инициативной группы, комментируя собранные 1,5 миллиона подписей при нужных 100 тысячах. "Но по тому количеству подписей, которое вы собрали, - это катастрофическая работа. Я даже не ожидал, что так будет", - подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит госагентство Белта. Лукашенко поблагодарил инициативную группу. "Никого не заставляете, не поддавливаете. Это правильно. Правильно потому, что нам это не нужно. Это абсолютно не нужно. И чтобы не создавать потом лишних вопросов, приходится очень аккуратно в этом направлении действовать", - сказал президент. При этом президент считает неправильным остановить сбор подписей в свою поддержку. "До 6 декабря у нас сбор подписей. Поэтому еще раз хочу с вами посоветоваться, как мы будем действовать дальше. Я уже говорил о том, что, наверное, надо прекратить сбор, но это будет неправильно, потому что люди упрекнут. 6 декабря, значит, до 6 декабря мы где-то должны присутствовать, чтобы желающие могли прийти и расписаться", - сказал он. Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.
https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983732114.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что для его выдвижения собрано достаточно подписей
Лукашенко сообщил о достаточном количестве подписей для выдвижения в президенты
МИНСК, 21 ноя – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что уже собрано достаточно подписей для его выдвижения кандидатом в президенты.
"Не надо напрягать членов инициативной группы, чтобы они бегали, перенапрягались. Бегали по домам за людьми и чего-то просили или устраивали лишние пункты сбора подписей. И так собрано достаточное количество", - заявил Лукашенко на встрече с руководителем и координаторами инициативной группы, комментируя собранные 1,5 миллиона подписей при нужных 100 тысячах.
"Но по тому количеству подписей, которое вы собрали, - это катастрофическая работа. Я даже не ожидал, что так будет", - подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит госагентство Белта.
Лукашенко поблагодарил инициативную группу. "Никого не заставляете, не поддавливаете. Это правильно. Правильно потому, что нам это не нужно. Это абсолютно не нужно. И чтобы не создавать потом лишних вопросов, приходится очень аккуратно в этом направлении действовать", - сказал президент.
При этом президент считает неправильным остановить сбор подписей в свою поддержку. "До 6 декабря у нас сбор подписей. Поэтому еще раз хочу с вами посоветоваться, как мы будем действовать дальше. Я уже говорил о том, что, наверное, надо прекратить сбор, но это будет неправильно, потому что люди упрекнут. 6 декабря, значит, до 6 декабря мы где-то должны присутствовать, чтобы желающие могли прийти и расписаться", - сказал он.
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.