https://ria.ru/20241121/logvinov-1985091599.html

Логвинов объяснил запрос на новую архитектуру безопасности в Евразии

Логвинов объяснил запрос на новую архитектуру безопасности в Евразии - РИА Новости, 21.11.2024

Логвинов объяснил запрос на новую архитектуру безопасности в Евразии

Запрос на новую архитектуру безопасности в Евразии в последнее время вызван крахом евроатлантической концепции вследствие многолетнего игнорирования интересов... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T21:38

2024-11-21T21:38

2024-11-21T21:38

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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Запрос на новую архитектуру безопасности в Евразии в последнее время вызван крахом евроатлантической концепции вследствие многолетнего игнорирования интересов России США и их союзниками, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов. "Для стран, стремящихся к укреплению своего суверенитета и решению задач национального развития, первостепенное значение приобрели вопросы обеспечения безопасности. В данном контексте важнейшим событием года, несомненно, стало выдвижение президентом России Владимиром Путиным 14 июня этого года стратегической инициативы по формированию евразийской архитектуры безопасности. Востребованность новой архитектуры безопасности в Евразии обусловлена крахом евроатлантической концепции вследствие многолетнего игнорирования интересов России в сфере безопасности Соединенными Штатами и их союзниками", - сказал он в приветственной речи на новогоднем приеме в постпредстве, в котором приняли участие руководители и дипломаты ряда государств и международных организаций. По словам дипломата, экспансионистская политика Вашингтона и Брюсселя, осуществляемая с опорой на силовое и политико-экономическое давление, вступила в противоречие с интересами большинства независимых государств на пространстве Евразии, привела к обострению межгосударственных противоречий и нарастанию конфликтного потенциала. "Это может иметь самые пагубные последствия для международного мира и требует адекватных мер реагирования, включая устранение концептуального, нормативно-правового и институционального вакуума в сфере евразийской безопасности, создающего риски для интересов России, её союзников и партнеров", - уверен российский дипломат. Он добавил, что реализация российской стратегической инициативы по формированию евразийской архитектуры направлена на недопущение фрагментации Евразии на противостоящие блоки и призвана предотвратить развязывание крупномасштабного вооруженного конфликта с участием Евразийских и внерегиональных держав.

https://ria.ru/20241107/evropa-1982528443.html

https://ria.ru/20241119/peskov-1984629683.html

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россия, евразия, сша, кирилл логвинов, владимир путин, в мире, евросоюз, брюссель