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Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 47 - РИА Новости, 21.11.2024
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21:04 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/livan-1985087160.html
Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 47
Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 47 - РИА Новости, 21.11.2024
Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 47
Число жертв израильских бомбардировок населенных пунктов на востоке Ливана возросло до 47, ранения получили 22 мирных жителя, сообщил губернатор провинции... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T21:04
2024-11-21T21:04
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БЕЙРУТ, 21 ноя - РИА Новости. Число жертв израильских бомбардировок населенных пунктов на востоке Ливана возросло до 47, ранения получили 22 мирных жителя, сообщил губернатор провинции Баальбек-Хермель Башир Ходр. Ранее министерство здравоохранения Ливана заявило, что, по предварительным данным, в результате ударов Израиля по поселениям в районе Баальбек погибли более 20 человек. "Сегодня очень тяжелый день для нашей провинции… количество жертв достигло 47 человек, ранены 22 жителя. Поисково-спасательные операции продолжаются", - написал Ходр на своей странице в соцсети Х. Согласно отчетам гражданской обороны, на востоке Ливана в четверг бомбардировкам в провинции Баальбек-Хермель подверглись 15 населенных пунктов.
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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 47

Число жертв израильских ударов на востоке Ливана возросло до 47

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛиван
Ливан - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БЕЙРУТ, 21 ноя - РИА Новости. Число жертв израильских бомбардировок населенных пунктов на востоке Ливана возросло до 47, ранения получили 22 мирных жителя, сообщил губернатор провинции Баальбек-Хермель Башир Ходр.
Ранее министерство здравоохранения Ливана заявило, что, по предварительным данным, в результате ударов Израиля по поселениям в районе Баальбек погибли более 20 человек.
"Сегодня очень тяжелый день для нашей провинции… количество жертв достигло 47 человек, ранены 22 жителя. Поисково-спасательные операции продолжаются", - написал Ходр на своей странице в соцсети Х.
Согласно отчетам гражданской обороны, на востоке Ливана в четверг бомбардировкам в провинции Баальбек-Хермель подверглись 15 населенных пунктов.
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В миреЛиванИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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