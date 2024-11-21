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Израильские ВВС нанесли удары по поселениям в Ливане - РИА Новости, 21.11.2024
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19:28 21.11.2024 (обновлено: 19:40 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/livan-1985077362.html
Израильские ВВС нанесли удары по поселениям в Ливане
Израильские ВВС нанесли удары по поселениям в Ливане - РИА Новости, 21.11.2024
Израильские ВВС нанесли удары по поселениям в Ливане
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по поселениям в районе Баальбек на востоке Ливана, в результате чего погибли 20 человек, сообщается в публикациях... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:28
2024-11-21T19:40
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
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БЕЙРУТ, 21 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по поселениям в районе Баальбек на востоке Ливана, в результате чего погибли 20 человек, сообщается в публикациях министерства здравоохранения Ливана в соцсети Х."Вражеский авиаудар по Набха в управе Баальбек, по предварительным данным, привел к гибели восьми человек", - написано в сообщении.По данным минздрава, еще два человека погибли в результате атаки на район Амешки в Баальбеке и четверо в при бомбардировки поселения Фалава в той же управе. А в поселении Макна от ударов авиации погибли шестеро мирных граждан.Согласно отчетам гражданской обороны, на востоке Ливана в четверг бомбардировкам в провинции Баальбек-Хермель подверглись 15 населенных пунктов.
https://ria.ru/20241119/gibel-1984708112.html
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Израильские ВВС нанесли удары по поселениям в Ливане

Израильские ВВС атаковали населенные пункты на востоке Ливана

© РИА Новости / Михаил АлаеддинЛиван
Ливан - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Ливан. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 21 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по поселениям в районе Баальбек на востоке Ливана, в результате чего погибли 20 человек, сообщается в публикациях министерства здравоохранения Ливана в соцсети Х.
"Вражеский авиаудар по Набха в управе Баальбек, по предварительным данным, привел к гибели восьми человек", - написано в сообщении.
По данным минздрава, еще два человека погибли в результате атаки на район Амешки в Баальбеке и четверо в при бомбардировки поселения Фалава в той же управе. А в поселении Макна от ударов авиации погибли шестеро мирных граждан.
Согласно отчетам гражданской обороны, на востоке Ливана в четверг бомбардировкам в провинции Баальбек-Хермель подверглись 15 населенных пунктов.
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