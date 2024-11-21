https://ria.ru/20241121/livan-1985077362.html

Израильские ВВС нанесли удары по поселениям в Ливане

Израильские ВВС нанесли удары по поселениям в Ливане - РИА Новости, 21.11.2024

Израильские ВВС нанесли удары по поселениям в Ливане

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по поселениям в районе Баальбек на востоке Ливана, в результате чего погибли 20 человек, сообщается в публикациях... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:28

2024-11-21T19:28

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БЕЙРУТ, 21 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по поселениям в районе Баальбек на востоке Ливана, в результате чего погибли 20 человек, сообщается в публикациях министерства здравоохранения Ливана в соцсети Х."Вражеский авиаудар по Набха в управе Баальбек, по предварительным данным, привел к гибели восьми человек", - написано в сообщении.По данным минздрава, еще два человека погибли в результате атаки на район Амешки в Баальбеке и четверо в при бомбардировки поселения Фалава в той же управе. А в поселении Макна от ударов авиации погибли шестеро мирных граждан.Согласно отчетам гражданской обороны, на востоке Ливана в четверг бомбардировкам в провинции Баальбек-Хермель подверглись 15 населенных пунктов.

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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль