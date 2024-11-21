https://ria.ru/20241121/livan-1984939556.html
Россия доставила в Ливан 24 тонны гуманитарного груза
Россия доставила в Ливан 24 тонны гуманитарного груза - РИА Новости, 21.11.2024
Россия доставила в Ливан 24 тонны гуманитарного груза
Самолет Ил-76 МЧС России доставил для населения Ливана 24 тонны гуманитарного груза, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:48
2024-11-21T08:48
2024-11-21T08:48
россия
ливан
владимир путин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России доставил для населения Ливана 24 тонны гуманитарного груза, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставил гуманитарный груз общей массой 24 тонны, в составе которого медикаменты и продукты питания", - говорится в сообщении. Ведомство сообщает, что это уже четвертый спецрейс. Всего с начала гуманитарной миссии четыре спецборта МЧС РФ привезли в Ливан 100 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Уточняется, что гуманитарная операция осуществляется в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.
https://ria.ru/20241003/livan-1976105533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ливан, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, в мире
Россия, Ливан, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, В мире
Россия доставила в Ливан 24 тонны гуманитарного груза
Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Ливан 24 тонны гуманитарного груза