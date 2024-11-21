https://ria.ru/20241121/kulubaev-1985054774.html

Жээнбек Кулубаев: саммит БРИКС в Казани стал ярчайшим событием

Жээнбек Кулубаев: саммит БРИКС в Казани стал ярчайшим событием - РИА Новости, 21.11.2024

Жээнбек Кулубаев: саммит БРИКС в Казани стал ярчайшим событием

Бишкек по-прежнему остается одним из самых надежных партнеров Москвы на мировой арене. Русский язык в Киргизии сохраняет статус официального, постоянно растyт... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:00

2024-11-21T18:00

2024-11-21T18:00

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Бишкек по-прежнему остается одним из самых надежных партнеров Москвы на мировой арене. Русский язык в Киргизии сохраняет статус официального, постоянно растyт товарооборот и взаимные инвестиции государств. Реализуются совместные проекты в самых различных сферах – от бизнеса до энергетики и образования. А президент республики Садыр Жапаров только в этом году посетил Россию уже четырежды. В интервью корреспонденту РИА Новости министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев рассказал о нынешних отношениях Бишкека и Москвы, о перспективах членства республики в БРИКС и о том, как дипломаты решают проблемы киргизских трудовых мигрантов.– Жээнбек Молдоканович, как вы считаете, есть ли в БРИКС интересные для Киргизии проекты по сотрудничеству. B каких областях?– Президент Кыргызстана в своем выступлении отметил, что цели и принципы БРИКС полностью совпадают с целями устойчивого развития, интегрированными в национальную стратегию развития Кыргызской Республики до 2040 года.В рамках пленарного заседания в формате "Аутрич/БРИКС+" состоялся ряд встреч, дискуссий и диалогов членов БРИКС с остальными участниками, гостями саммита. Рассмотрены актуальные вопросы мировой повестки, такие как устойчивое развитие, искоренение бедности, мирное урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом и преступностью.Относительно вашего вопроса, мы приветствуем продвигаемые в рамках БРИКС проекты в сфере зеленой экономики и преодолении последствий изменения климата, таких как дефицит воды и таяние ледников. Немалый интерес вызывает также научно-образовательный кластер объединения. Большие перспективы могут быть в развитии культурного и творческого взаимодействия в рамках БРИКС.В условиях продолжающейся геополитической турбулентности представляется важным расширение партнерства в финансовой и банковской сфере. В данном ключе интерес могут представлять продвигаемые в рамках БРИКС проекты по разработке новых финансовых инструментов с использованием цифровых возможностей.– Была ли на саммите БРИКС в Казани рассмотрена возможность подачи Киргизией заявки на членство в организации?– Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров принял приглашение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и участвовал в панельной сессии "Аутрич/БРИКС+" в качестве почетного гостя. В своем выступлении на первом пленарном заседании XVI саммита БРИКС+ глава Кыргызстана отметил, что мы разделяем цели БРИКС по развитию предпринимательства, цифровых и экологически чистых технологий, решению климатических проблем.Относительно членства – Кыргызстан не подавал заявку о вступлении в объединение, и, соответственно, такой вопрос в повестке саммита БРИКС не стоял.Вместе с тем хотел бы отметить, что саммит БРИКС в Казани, состоявшийся под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, пожалуй, явился одним из самых заметных событий в мировой политической повестке. Под успешным председательством России в данном объединении проведен целый ряд крупных мероприятий, в том числе многочисленные встречи, конференции и деловой форум.В целом казанский саммит БРИКС стал важной площадкой для обсуждения множества актуальных международных вопросов, в том числе глобального развития, регионального сотрудничества, совместных проектов. Широкая представленность большого количества делегаций свидетельствует о растущем авторитете и роли объединения, повышенном интересе к взаимодействию и сотрудничеству между странами.– Как бы вы в целом охарактеризовали отношения РФ и Кыргызстана? Планируются ли в ближайшее время визиты на высшем уровне между странами?– Между нашими странами имеются полное взаимопонимание и доверие, позволяющие развивать плодотворное сотрудничество. В мае прошлого года в ходе официального визита президента Кыргызской Республики уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова в Российскую Федерацию кыргызско-российские отношения были возведены в статус углубленных отношений союзничества и стратегического партнерства.Кыргызстан и Россия по многим ключевым вопросам международной политики всегда занимают общие позиции и поддерживают инициативы друг друга. Имеется четкое понимание того, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества на благо народов наших стран.Между нашими странами сохраняется высокая динамика двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. В этом году глава нашего государства четырежды посетил Россию. Такая динамика контактов между нашими президентами настраивает нас на активную работу. По поручению глав государств наши правительства нацелены на наращивание двустороннего товарооборота и доведение его объемов до пяти миллиардов долларов США.– Идут ли переговоры между Киргизией и Россией по миграционным вопросам, какие требования выдвигаются Москвой для допуска киргизских мигрантов в РФ? Поможет ли членство в ЕАЭС гражданам Киргизии избежать ограничений в отношении мигрантов, которые, возможно, будут приняты Госдумой?– Вопросы, связанные с пребыванием наших соотечественников в России, являются одним из важнейших аспектов двустороннего взаимодействия. Ввиду большого количества граждан Кыргызской Республики, пребывающих на территории России (в первом полугодии там находилось 350 тысяч граждан Кыргызстана) вопросы правового положения наших соотечественников, создание благоприятных условий для их пребывания, а также решение проблемных вопросов обсуждаются с российской стороной на постоянной основе.Последняя встреча по обсуждению проблемных вопросов состоялась 24 октября 2024 года в Москве в рамках 17-го заседания межведомственной кыргызско-российской рабочей группы. Там были обсуждены все проблемные вопросы, связанные с пребыванием граждан Кыргызстана в РФ. По итогам переговоров был подписан соответствующий протокол. На данном заседании кыргызскую делегацию возглавила министр труда, социального обеспечения и миграции Жылдыз Полотова.При этом необходимо отметить, что правила въезда и пребывания граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации не изменились и каких-либо дополнительных требований от российской стороны по допуску наших граждан в Россию нет.Однако, после трагических событий в "Крокус Сити Холле" на международных пунктах пропуска через государственную границу России, в том числе в аэропортах города Москвы, продолжают действовать усиленные меры контроля, направленные на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности. Вследствие этого в последние месяцы участились случаи отказа гражданам Кыргызской Республики во въезде на территорию Российской Федерации.В целом мы исходим из того, что вводимые российской стороной в рамках ужесточения миграционного режима ограничения в отношении иностранных граждан, в частности связанные с осуществлением на ее территории трудовой деятельности, не должны распространяться на граждан Кыргызской Республики ввиду ее членства в ЕАЭС, где для граждан стран-участниц экономического союза предусмотренные соответствующие преференции.

https://ria.ru/20241119/peskov-1984575765.html

https://ria.ru/20241024/briks-1979807824.html

https://ria.ru/20241119/kirgiziya-1984659399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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