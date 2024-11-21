https://ria.ru/20241121/kuban-1985100610.html

На Кубани водителей начнут штрафовать за парковку на клумбах и газонах

На Кубани водителей начнут штрафовать за парковку на клумбах и газонах - РИА Новости, 21.11.2024

На Кубани водителей начнут штрафовать за парковку на клумбах и газонах

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому автомобилисты, паркующиеся на клумбах и газонах, начнут получать... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T23:28

2024-11-21T23:28

2024-11-21T23:28

краснодарский край

общество

авто

краснодарский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757367420_0:70:3394:1979_1920x0_80_0_0_de2e26cd8951e090f2f701d29ea7c66e.jpg

КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому автомобилисты, паркующиеся на клумбах и газонах, начнут получать штрафы размером в 1 тысячу рублей, сообщили в пресс-службе парламента. "Проектом предусмотрена ответственность за нарушение установленных органами МСУ (местного самоуправления - ред.) правил благоустройства в части запрета размещения автотранспорта на клумбах, цветниках и газонах, а также фото-видео-фиксация таких нарушений без составления соответствующего протокола. При этом сумма штрафа в размере 1 тысяч рублей идентична его размеру, определяемому ныне действующим в субъекте законом об административных правонарушениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что кубанские депутаты приняли на сессии закон сразу в двух чтениях. "При этом нельзя сбрасывать со счетов и ситуацию с организацией перехватывающих парковок, а также многоуровневых паркингов в городах. Число машин у нас растет постоянно. Те, кто вопиющим образом нарушает правила стоянки автомобилей, оставляя их на газонах, цветниках и иных не предусмотренных для этого местах, должны понимать, что наказание за такое правонарушение существует, и оно будет применяться. Паркуя транспорт на клумбах, автовладельцы причиняют в том числе и ущерб муниципальному имуществу. И это должно пресекаться", - отметил председатель парламента Юрий Бурлачко.

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, краснодарский край, россия