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На Кубани начнут штрафовать уличных музыкантов, мешающих отдыхающим - РИА Новости, 21.11.2024
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Краснодарский край
 
14:17 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/kuban-1985000791.html
На Кубани начнут штрафовать уличных музыкантов, мешающих отдыхающим
На Кубани начнут штрафовать уличных музыкантов, мешающих отдыхающим - РИА Новости, 21.11.2024
На Кубани начнут штрафовать уличных музыкантов, мешающих отдыхающим
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края установили ответственность за нарушение порядка проведения уличных выступлений, мешающих окружающим,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:17
2024-11-21T14:17
краснодарский край
краснодарский край
александр джеус
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КРАСНОДАР, 21 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края установили ответственность за нарушение порядка проведения уличных выступлений, мешающих окружающим, сообщили в пресс-службе парламента. "Проектом краевого закона предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка проведения уличных выступлений, установленного органами местного самоуправления в Краснодарском крае. Полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел по данным правонарушениям предлагается наделить должностных лиц органов местного самоуправления", – передает пресс-служба слова главы комитета по туризму Александра Джеуса. По его словам, на улицах и набережных приморских городов за последние годы значительно увеличилось количество выступающих артистов. Специфика их выступлений в настоящее время изменилась – зачастую помимо живого звука используется мощная звукоусилительная аппаратура, происходит одновременное скопление в одном месте нескольких исполнителей. Это причиняет дискомфорт окружающим. При этом отмечается рост количества обращений граждан в органы местного самоуправления с просьбой упорядочить деятельность уличных артистов на территории края. Депутаты приняли законопроект в двух чтениях. "В то же время нужно учесть правоприменительную практику закона. Ведь есть места на набережных и у нас, и в Крыму, которые стали традиционными для выступлений уличных артистов. Люди себе уже не представляют поход по набережной без них. Эти места должны определить органы местного самоуправления. Спорные моменты нужно решать в пользу людей", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20241120/kuban-1984920932.html
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краснодарский край, александр джеус
Краснодарский край, Краснодарский край, Александр Джеус

На Кубани начнут штрафовать уличных музыкантов, мешающих отдыхающим

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 21 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края установили ответственность за нарушение порядка проведения уличных выступлений, мешающих окружающим, сообщили в пресс-службе парламента.
"Проектом краевого закона предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка проведения уличных выступлений, установленного органами местного самоуправления в Краснодарском крае. Полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел по данным правонарушениям предлагается наделить должностных лиц органов местного самоуправления", – передает пресс-служба слова главы комитета по туризму Александра Джеуса.
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По его словам, на улицах и набережных приморских городов за последние годы значительно увеличилось количество выступающих артистов. Специфика их выступлений в настоящее время изменилась – зачастую помимо живого звука используется мощная звукоусилительная аппаратура, происходит одновременное скопление в одном месте нескольких исполнителей. Это причиняет дискомфорт окружающим.
При этом отмечается рост количества обращений граждан в органы местного самоуправления с просьбой упорядочить деятельность уличных артистов на территории края.
Депутаты приняли законопроект в двух чтениях.
"В то же время нужно учесть правоприменительную практику закона. Ведь есть места на набережных и у нас, и в Крыму, которые стали традиционными для выступлений уличных артистов. Люди себе уже не представляют поход по набережной без них. Эти места должны определить органы местного самоуправления. Спорные моменты нужно решать в пользу людей", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
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