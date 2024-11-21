https://ria.ru/20241121/kuban-1985000791.html

На Кубани начнут штрафовать уличных музыкантов, мешающих отдыхающим

На Кубани начнут штрафовать уличных музыкантов, мешающих отдыхающим - РИА Новости, 21.11.2024

На Кубани начнут штрафовать уличных музыкантов, мешающих отдыхающим

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края установили ответственность за нарушение порядка проведения уличных выступлений, мешающих окружающим,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:17

2024-11-21T14:17

2024-11-21T14:17

краснодарский край

краснодарский край

александр джеус

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КРАСНОДАР, 21 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края установили ответственность за нарушение порядка проведения уличных выступлений, мешающих окружающим, сообщили в пресс-службе парламента. "Проектом краевого закона предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка проведения уличных выступлений, установленного органами местного самоуправления в Краснодарском крае. Полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел по данным правонарушениям предлагается наделить должностных лиц органов местного самоуправления", – передает пресс-служба слова главы комитета по туризму Александра Джеуса. По его словам, на улицах и набережных приморских городов за последние годы значительно увеличилось количество выступающих артистов. Специфика их выступлений в настоящее время изменилась – зачастую помимо живого звука используется мощная звукоусилительная аппаратура, происходит одновременное скопление в одном месте нескольких исполнителей. Это причиняет дискомфорт окружающим. При этом отмечается рост количества обращений граждан в органы местного самоуправления с просьбой упорядочить деятельность уличных артистов на территории края. Депутаты приняли законопроект в двух чтениях. "В то же время нужно учесть правоприменительную практику закона. Ведь есть места на набережных и у нас, и в Крыму, которые стали традиционными для выступлений уличных артистов. Люди себе уже не представляют поход по набережной без них. Эти места должны определить органы местного самоуправления. Спорные моменты нужно решать в пользу людей", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20241120/kuban-1984920932.html

https://ria.ru/20241119/kuban-1984712510.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, александр джеус