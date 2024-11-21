https://ria.ru/20241121/krym-1985017531.html

В Крыму продолжат национализацию имущества врагов России, заявил Аксенов

В Крыму продолжат национализацию имущества врагов России, заявил Аксенов - РИА Новости, 21.11.2024

В Крыму продолжат национализацию имущества врагов России, заявил Аксенов

В Крыму продолжат процесс национализации имущества собственников, враждебно настроенных по отношению к России, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:02

2024-11-21T15:02

2024-11-21T15:02

россия

ливадия

сергей аксенов (политик)

владимир зеленский

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. В Крыму продолжат процесс национализации имущества собственников, враждебно настроенных по отношению к России, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее он сообщал, что в Крыму с 2022 года национализировали 3,5 тысячи объектов, принадлежащих противникам России, реализация имущества принесла в бюджет свыше 4,5 миллиарда рублей. "Все решения принимаются антитеррористической комиссией, куда входят представители всех правоохранительных структур. Мы оцениваем полностью ситуацию. Силовыми структурами отслеживаются пути движения средств по конкретным предприятиям. Да, этот процесс будет продолжен при выявлении дополнительно такого имущества", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24", отвечая на вопрос, продолжат ли в регионе национализацию имущества врагов России. По его словам, вырученные от национализации средства направят в том числе на установку модульных спортивных залов в школах, ремонт Домов культуры и сельских стадионов. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

https://ria.ru/20241028/aksenov-1980446681.html

https://ria.ru/20241011/aksenov-1977607700.html

россия

ливадия

республика крым

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россия, ливадия, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, республика крым