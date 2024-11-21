В Крыму заявили, что планы Киева не изменят статус полуострова
Глава крымской миссии Смирнов заявил, что российский статус Крыма не изменится
Симферополь. Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что никакие планы киевских властей не изменят российский статус полуострова.
Ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".
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"Мы всегда говорили о том, что мнение и планы Киева о Крыме, в том числе Зеленского и всех других, никак не влияют на российский статус полуострова", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, свою позицию по этому поводу крымчане убедительно выразили на референдуме в 2014 году.
"А для самого Зеленского теперь остался только один путь - на скамью подсудимых как военного преступника и террориста", - подчеркнул Смирнов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".