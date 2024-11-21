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Депутат Шеремет ответил на слова Зеленского о Крыме - РИА Новости, 21.11.2024
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01:28 21.11.2024 (обновлено: 05:53 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/krym-1984924510.html
Депутат Шеремет ответил на слова Зеленского о Крыме
Депутат Шеремет ответил на слова Зеленского о Крыме - РИА Новости, 21.11.2024
Депутат Шеремет ответил на слова Зеленского о Крыме
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова Владимира Зеленского о невозможности вернуть полуостров под... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T01:28
2024-11-21T05:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова Владимира Зеленского о невозможности вернуть полуостров под контроль Украины военным путем поздним прозрением. "В голову злополучного Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путем отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России. Но, к сожалению, цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу", — сказал Шеремет РИА Новости. Депутат призвал киевский режим навсегда забыть о Крыме, который ни силовым, ни дипломатическим путем никогда не вернется под контроль "чуждой Украины".Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20241118/udary-1984331673.html
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в мире, россия, украина, севастополь, владимир путин, михаил шеремет, владимир зеленский, оон
В мире, Россия, Украина, Севастополь, Владимир Путин, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, ООН
Депутат Шеремет ответил на слова Зеленского о Крыме

Депутат Шеремет назвал слова Зеленского о Крыме поздним прозрением

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Шеремет
Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова Владимира Зеленского о невозможности вернуть полуостров под контроль Украины военным путем поздним прозрением.
«
"В голову злополучного Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путем отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России. Но, к сожалению, цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу", — сказал Шеремет РИА Новости.
Депутат призвал киевский режим навсегда забыть о Крыме, который ни силовым, ни дипломатическим путем никогда не вернется под контроль "чуждой Украины".
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В Крыму высказались о решении Байдена об ударах вглубь России
18 ноября, 09:45
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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