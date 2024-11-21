"Сделал лишь замечание". Громкая история о гибели инвалида дошла до Москвы
СК расследует уголовное дело о смерти инвалида в Ростовской области
© Фото предоставлено Александром ТрапезниковымАлексею было 23 года
© Фото предоставлено Александром Трапезниковым
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Впал в кому и спустя пару дней умер — в Ростовской области расследуют уголовное дело о гибели 23-летнего инвалида первой группы Алексея Трапезникова. Отец возлагает ответственность на местного подростка. В той семье иная версия. О том, что уже установили в СК, — в материале РИА Новости.
"Опоздал на пять минут"
Днем 12 августа Алексей Трапезников из поселка Конезавод имени Буденного Сальского района, как обычно, побывал на процедуре диализа — уже семь лет он страдал хронической почечной недостаточностью. После ужина, около восьми вечера, отправился немного прогуляться.
"Вернулся примерно через час, сильно избитый, — рассказывает его отец Александр Трапезников. — Я спросил, что случилось. Сын ответил, что его несколько раз ударил 15-летний Денис (имя несовершеннолетнего изменено. — Прим. ред.). Он на огромной скорости разъезжал по центру на мопеде, и Леша сделал ему замечание".
© Фото предоставлено Александром ТрапезниковымМесто, где произошла ссора
© Фото предоставлено Александром Трапезниковым
Место, где произошла ссора
Александр хотел вызвать скорую, но состояние сына быстро ухудшалось, поэтому сам повез его в райбольницу. Компьютерная томография показала сильный ушиб селезенки. Госпитализировали, сделали операцию. Но перед этим пострадавшего успели опросить полицейские, а у отца состоялся напряженный телефонный разговор с матерью Дениса.
"Она позвонила мне сама и предъявляла претензии. Утверждала, что Алексей напал первым, — объясняет он. — То есть, по сути, факт драки не отрицала".
Через сутки потребовалась вторая операция, после чего — реанимация на искусственной вентиляции легких. "Мне разрешили ненадолго зайти в палату, — вспоминает отец. — Я заметил несколько гематом на туловище, синяки на плече, повреждения на голове".
Утром 16 августа молодого человека перевезли в 2-ю областную больницу Ростова-на-Дону. На следующий день Александр приехал навестить сына. До клиники он добрался в 11:30, но в 11:24 сердце Алексея остановилось.
© Фото предоставлено Александром ТрапезниковымМогила Алексея
© Фото предоставлено Александром Трапезниковым
Могила Алексея
Две экспертизы
На похоронах было много людей. Прошло две недели — от силовиков никаких вестей.
"В отделе МВД сообщили, что передали материалы в СК, — продолжает отец погибшего. — Шестого сентября через электронную приемную я обратился к председателю ведомства Александру Бастрыкину. Уже 7-го в поселок приехала следственная группа, приступила к опросам. Лишь после этого, наконец, возбудили дело — но на неустановленное лицо".
Уголовное производство открыли по статье 111 части 4 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Судебно-медицинская экспертиза установила: причина смерти — тупая травма живота и повреждение селезенки.
© Фото предоставлено Александром ТрапезниковымОдна из двух видеокамер
© Фото предоставлено Александром Трапезниковым
Одна из двух видеокамер
"Мне же заявили, что причинно-следственной связи между избиением и гибелью сына не обнаружили, — возмущается Александр. — Якобы у Леши и так было много болячек, от которых он и скончался. Вместе с адвокатом мы составили ходатайство об обжаловании и зарегистрировали его. Ответа пока нет".
Трапезников-старший не понимает, почему дело до сих пор безфигурантное. По его словам, у следователей есть записи с двух камер, на которых видно, что "подросток ударил Алексея минимум пять раз: возле лавочки и по дороге домой, когда догнал на мотоцикле". Это подтверждает рапорт участкового, где отмечается, что в действиях Дениса есть признаки преступления.
"Кроме того, полицейские, которые опрашивали Алексея в больнице, почему-то позже написали, что он ударился животом о спинку кровати, — добавляет адвокат потерпевшей стороны Алексей Деденко. — Чтобы установить подлинность подписи, документ отправили на почерковедческую экспертизу. Такое чувство, что все это с самого начала хотели спустить на тормозах".
© Фото предоставлено Александром ТрапезниковымАлексей Трапезников
© Фото предоставлено Александром Трапезниковым
Алексей Трапезников
"Ударил один раз"
Отец погибшего подчеркивает: Денис занимается единоборствами в местном Дворце спорта, награжден кубками и медалями.
"В секцию рукопашного боя он ходил всего пару месяцев, и то в третьем классе, — возражает мать школьника Лилия. — Получил тогда две грамоты, никаких кубков у него нет. Сейчас он вообще больше увлекается футболом, к единоборствам никакого отношения не имеет".
По ее версии, в тот вечер Денис подошел к компании знакомых парней, среди которых находился и Алексей.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сотрудник полиции
"Он что-то грубо сказал Денису и ударил в солнечное сплетение. Тот отлетел на несколько метров, а затем нанес удар в ответ, но и то вскользь — по голове. После этого они разошлись по домам. По животу не бил, что подтверждают камеры видеонаблюдения и показания нескольких свидетелей", — уверяет она.
Мать подростка не исключает, что смертельные травмы Алексей мог получить уже по дороге домой, упав или подравшись еще с кем-нибудь.
"Я лично была донором крови, когда он находился в больнице, — добавляет Лилия. — Мы предлагали Трапезниковым финансовую помощь, но они категорически отказались. Я очень соболезную семье, но это не повод обвинять моего сына в том, чего он не совершал. К тому же по уголовному делу Денис проходит как свидетель, а не подозреваемый".
Так или иначе, но расследование пока продолжается и находится на личном контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Наказание по 111-й статье — до 15 лет лишения свободы, однако несовершеннолетним — не более десяти.