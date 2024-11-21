https://ria.ru/20241121/kreml-1984986069.html
В Кремле ответили на вопрос об использовании Украиной ракеты Storm Shadow
В Кремле ответили на вопрос об использовании Украиной ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 21.11.2024
В Кремле ответили на вопрос об использовании Украиной ракеты Storm Shadow
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о наличии у России подтверждения использования Украиной ракеты Storm Shadow, сказал, что эта... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:57
2024-11-21T12:57
2024-11-21T12:57
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о наличии у России подтверждения использования Украиной ракеты Storm Shadow, сказал, что эта тема - прерогатива военного ведомства. "Я сейчас не хотел бы чего-то дополнительного говорить по той тематике, которая является прерогативой нашего военного ведомства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у России подтверждение использования Украиной ракеты Storm Shadow.
https://ria.ru/20241121/ukraina-1984923228.html
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россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос об использовании Украиной ракеты Storm Shadow
Песков: у России нет подтверждения использования Украиной ракеты Storm Shadow