https://ria.ru/20241121/kreml-1984973385.html
В Кремле рассказали о контактах России и Белоруссии
В Кремле рассказали о контактах России и Белоруссии - РИА Новости, 21.11.2024
В Кремле рассказали о контактах России и Белоруссии
Россия и Белоруссия постоянно контактируют и по линии спецслужб, и на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:10
2024-11-21T12:10
2024-11-21T12:15
россия
белоруссия
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леонид слуцкий (политик)
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия постоянно контактируют и по линии спецслужб, и на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Белоруссия действительно сталкивается с недружественным окружением, с потенциальными угрозами по отношению к своей стране, об этом неоднократно говорит президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко. На этот счет постоянно по линии наших социальных служб идут контакты. И разумеется, эта тема постоянно обсуждается и на высшем уровне, когда общаются президенты наших государств", - отметил он, комментируя заявление Слуцкого о поддержке Белоруссии как Союзного государства.Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя расследование белорусских журналистов, заявил, что западники пытаются открыть второй фронт в Белоруссии с целью создания нового антироссийского плацдарма, но подобные планы захлебнутся, Москве и Минску есть чем ответить. Слуцкий напомнил, что обновленная ядерная доктрина РФ прямо гласит, что в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства Россия может применить в ответ ядерное оружие.
https://ria.ru/20241121/rossiya-1984932248.html
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россия, белоруссия, москва, леонид слуцкий (политик), дмитрий песков, госдума рф
Россия, Белоруссия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Дмитрий Песков, Госдума РФ
В Кремле рассказали о контактах России и Белоруссии
Песков: Россия и Белоруссия контактируют по линии спецслужб и на высшем уровне