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Концепцию просвещения молодежи разработают в Кировской области

Концепцию просвещения молодежи разработают в Кировской области - РИА Новости, 21.11.2024

Концепцию просвещения молодежи разработают в Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил министерству культуры региона разработать концепцию просвещения молодежи. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:08

2024-11-21T12:08

2024-11-21T12:08

кировская область

россия

александр соколов

совет федерации рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил министерству культуры региона разработать концепцию просвещения молодежи. Глава региона отметил необходимость доступности сферы культуры и ее соответствия современным вызовам в ходе оглашения послания о социально-экономическом положении Кировской области депутатам законодательного собрания. "Одна из важнейших функций культуры – это развитие культурного кода. В качестве удачного примера можно привести постановку исторической драмы "Хлынов: сага о городе и его жителях". Эта творческая победа стала одним из ярких событий юбилейного года. Действие спектакля разворачивается в XV веке. Это было героическое, трагическое и судьбоносное время. Время, когда Россия стала единой, суверенной, великой. И вятчане сыграли в этом важнейшую роль", — сказал глава региона. Губернатор Кировской области отметил, что культура также выполняет важную просветительскую функцию. "В этом особая роль у наших музеев и выставок. При этом их деятельность должна быть понятна новому поколению, а не только искусствоведам. Поэтому поручаю министерству культуры разработать концепцию просвещения молодежи", — отметил Соколов. Глава региона обозначил, что для развития культуры в регионе необходимо поддерживать соответствующую инфраструктуру. "Именно поэтому мы входим в масштабную реконструкцию областного драматического театра имени Кирова. В этом нас поддержал президент России Владимир Путин и члены Совета Федерации", – заключил губернатор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, александр соколов, совет федерации рф