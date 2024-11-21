https://ria.ru/20241121/kontseptsiya-1984972951.html
Концепцию просвещения молодежи разработают в Кировской области
Концепцию просвещения молодежи разработают в Кировской области - РИА Новости, 21.11.2024
Концепцию просвещения молодежи разработают в Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил министерству культуры региона разработать концепцию просвещения молодежи. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:08
2024-11-21T12:08
2024-11-21T12:08
кировская область
россия
александр соколов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966456960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_737d41b022921a9077b9adcc9418b1f0.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил министерству культуры региона разработать концепцию просвещения молодежи. Глава региона отметил необходимость доступности сферы культуры и ее соответствия современным вызовам в ходе оглашения послания о социально-экономическом положении Кировской области депутатам законодательного собрания. "Одна из важнейших функций культуры – это развитие культурного кода. В качестве удачного примера можно привести постановку исторической драмы "Хлынов: сага о городе и его жителях". Эта творческая победа стала одним из ярких событий юбилейного года. Действие спектакля разворачивается в XV веке. Это было героическое, трагическое и судьбоносное время. Время, когда Россия стала единой, суверенной, великой. И вятчане сыграли в этом важнейшую роль", — сказал глава региона. Губернатор Кировской области отметил, что культура также выполняет важную просветительскую функцию. "В этом особая роль у наших музеев и выставок. При этом их деятельность должна быть понятна новому поколению, а не только искусствоведам. Поэтому поручаю министерству культуры разработать концепцию просвещения молодежи", — отметил Соколов. Глава региона обозначил, что для развития культуры в регионе необходимо поддерживать соответствующую инфраструктуру. "Именно поэтому мы входим в масштабную реконструкцию областного драматического театра имени Кирова. В этом нас поддержал президент России Владимир Путин и члены Совета Федерации", – заключил губернатор.
https://ria.ru/20241121/podderzhka-1984969958.html
https://ria.ru/20241121/podderzhka-1984969197.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966456960_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_b27f81d0ef10a1f13362ea6a72966aea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр соколов, совет федерации рф
Кировская область, Россия, Александр Соколов, Совет Федерации РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил министерству культуры региона разработать концепцию просвещения молодежи.
Глава региона отметил необходимость доступности сферы культуры и ее соответствия современным вызовам в ходе оглашения послания о социально-экономическом положении Кировской области депутатам законодательного собрания.
"Одна из важнейших функций культуры – это развитие культурного кода. В качестве удачного примера можно привести постановку исторической драмы "Хлынов: сага о городе и его жителях". Эта творческая победа стала одним из ярких событий юбилейного года. Действие спектакля разворачивается в XV веке. Это было героическое, трагическое и судьбоносное время. Время, когда Россия стала единой, суверенной, великой. И вятчане сыграли в этом важнейшую роль", — сказал глава региона.
Губернатор Кировской области отметил, что культура также выполняет важную просветительскую функцию.
"В этом особая роль у наших музеев и выставок. При этом их деятельность должна быть понятна новому поколению, а не только искусствоведам. Поэтому поручаю министерству культуры разработать концепцию просвещения молодежи", — отметил Соколов.
Глава региона обозначил, что для развития культуры в регионе необходимо поддерживать соответствующую инфраструктуру. "Именно поэтому мы входим в масштабную реконструкцию областного драматического театра имени Кирова. В этом нас поддержал президент России Владимир Путин и члены Совета Федерации
", – заключил губернатор.