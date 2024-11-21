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Концепцию просвещения молодежи разработают в Кировской области - РИА Новости, 21.11.2024
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
12:08 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/kontseptsiya-1984972951.html
Концепцию просвещения молодежи разработают в Кировской области
Концепцию просвещения молодежи разработают в Кировской области - РИА Новости, 21.11.2024
Концепцию просвещения молодежи разработают в Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил министерству культуры региона разработать концепцию просвещения молодежи. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:08
2024-11-21T12:08
кировская область
россия
александр соколов
совет федерации рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил министерству культуры региона разработать концепцию просвещения молодежи. Глава региона отметил необходимость доступности сферы культуры и ее соответствия современным вызовам в ходе оглашения послания о социально-экономическом положении Кировской области депутатам законодательного собрания. "Одна из важнейших функций культуры – это развитие культурного кода. В качестве удачного примера можно привести постановку исторической драмы "Хлынов: сага о городе и его жителях". Эта творческая победа стала одним из ярких событий юбилейного года. Действие спектакля разворачивается в XV веке. Это было героическое, трагическое и судьбоносное время. Время, когда Россия стала единой, суверенной, великой. И вятчане сыграли в этом важнейшую роль", — сказал глава региона. Губернатор Кировской области отметил, что культура также выполняет важную просветительскую функцию. "В этом особая роль у наших музеев и выставок. При этом их деятельность должна быть понятна новому поколению, а не только искусствоведам. Поэтому поручаю министерству культуры разработать концепцию просвещения молодежи", — отметил Соколов. Глава региона обозначил, что для развития культуры в регионе необходимо поддерживать соответствующую инфраструктуру. "Именно поэтому мы входим в масштабную реконструкцию областного драматического театра имени Кирова. В этом нас поддержал президент России Владимир Путин и члены Совета Федерации", – заключил губернатор.
https://ria.ru/20241121/podderzhka-1984969958.html
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россия, александр соколов, совет федерации рф
Кировская область, Россия, Александр Соколов, Совет Федерации РФ

Концепцию просвещения молодежи разработают в Кировской области

© iStock.com / RidofranzСтуденты общаются после лекций
Студенты общаются после лекций - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© iStock.com / Ridofranz
Студенты общаются после лекций
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил министерству культуры региона разработать концепцию просвещения молодежи.
Глава региона отметил необходимость доступности сферы культуры и ее соответствия современным вызовам в ходе оглашения послания о социально-экономическом положении Кировской области депутатам законодательного собрания.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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"Одна из важнейших функций культуры – это развитие культурного кода. В качестве удачного примера можно привести постановку исторической драмы "Хлынов: сага о городе и его жителях". Эта творческая победа стала одним из ярких событий юбилейного года. Действие спектакля разворачивается в XV веке. Это было героическое, трагическое и судьбоносное время. Время, когда Россия стала единой, суверенной, великой. И вятчане сыграли в этом важнейшую роль", — сказал глава региона.
Губернатор Кировской области отметил, что культура также выполняет важную просветительскую функцию.
"В этом особая роль у наших музеев и выставок. При этом их деятельность должна быть понятна новому поколению, а не только искусствоведам. Поэтому поручаю министерству культуры разработать концепцию просвещения молодежи", — отметил Соколов.
Глава региона обозначил, что для развития культуры в регионе необходимо поддерживать соответствующую инфраструктуру. "Именно поэтому мы входим в масштабную реконструкцию областного драматического театра имени Кирова. В этом нас поддержал президент России Владимир Путин и члены Совета Федерации", – заключил губернатор.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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