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В КНР рассказали, почему не состоялась встреча с главой Минобороны США - РИА Новости, 21.11.2024
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14:50 21.11.2024 (обновлено: 15:04 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/knr-1985010842.html
В КНР рассказали, почему не состоялась встреча с главой Минобороны США
В КНР рассказали, почему не состоялась встреча с главой Минобороны США - РИА Новости, 21.11.2024
В КНР рассказали, почему не состоялась встреча с главой Минобороны США
Ответственность за то, что встреча глав МО США и КНР не состоялась, лежит полностью на Вашингтоне, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:50
2024-11-21T15:04
китай
сша
вашингтон (штат)
в мире
у цянь
ллойд остин
дун цзюнь
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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Ответственность за то, что встреча глав МО США и КНР не состоялась, лежит полностью на Вашингтоне, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь."Ответственность за то, что встреча глав МО США и КНР в рамках встречи министров обороны стран АСЕАН+ не состоялась, полностью лежит на США. США не могут с одной стороны вредить коренным интересам Китая в тайваньском вопросе, а с другой как ни в чем ни бывало проводить контакты с армией КНР. США должны немедленно исправить ошибки и создать условия для обменов между ВС на высоком уровне", - говорится в сообщении У Цяня в социальной сети WeChat.Он отметил, что "США должны должны немедленно исправить ошибки, на деле уважать коренные интересы Китая и создать благоприятные условия для контактов между ВС стран на высоком уровне".Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Пекин отказал США в проведении двусторонней встречи министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны КНР Дун Цзюня на встрече министров обороны стран АСЕАН+ в Лаосе, сославшись на продажи американского оружия Тайваню.
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китай, сша, вашингтон (штат), в мире, у цянь, ллойд остин, дун цзюнь
Китай, США, Вашингтон (штат), В мире, У Цянь, Ллойд Остин, Дун Цзюнь
В КНР рассказали, почему не состоялась встреча с главой Минобороны США

МИД КНР: Вашингтон ответственен за несостоявшуюся встречу глав МО США и Китая

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР . Архивное фото
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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Ответственность за то, что встреча глав МО США и КНР не состоялась, лежит полностью на Вашингтоне, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
"Ответственность за то, что встреча глав МО США и КНР в рамках встречи министров обороны стран АСЕАН+ не состоялась, полностью лежит на США. США не могут с одной стороны вредить коренным интересам Китая в тайваньском вопросе, а с другой как ни в чем ни бывало проводить контакты с армией КНР. США должны немедленно исправить ошибки и создать условия для обменов между ВС на высоком уровне", - говорится в сообщении У Цяня в социальной сети WeChat.
Он отметил, что "США должны должны немедленно исправить ошибки, на деле уважать коренные интересы Китая и создать благоприятные условия для контактов между ВС стран на высоком уровне".
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Пекин отказал США в проведении двусторонней встречи министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны КНР Дун Цзюня на встрече министров обороны стран АСЕАН+ в Лаосе, сославшись на продажи американского оружия Тайваню.
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КитайСШАВашингтон (штат)В миреУ ЦяньЛлойд ОстинДун Цзюнь
 
 
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