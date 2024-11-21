https://ria.ru/20241121/knr-1985010842.html

В КНР рассказали, почему не состоялась встреча с главой Минобороны США

В КНР рассказали, почему не состоялась встреча с главой Минобороны США - РИА Новости, 21.11.2024

В КНР рассказали, почему не состоялась встреча с главой Минобороны США

Ответственность за то, что встреча глав МО США и КНР не состоялась, лежит полностью на Вашингтоне, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:50

2024-11-21T14:50

2024-11-21T15:04

китай

сша

вашингтон (штат)

в мире

у цянь

ллойд остин

дун цзюнь

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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Ответственность за то, что встреча глав МО США и КНР не состоялась, лежит полностью на Вашингтоне, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь."Ответственность за то, что встреча глав МО США и КНР в рамках встречи министров обороны стран АСЕАН+ не состоялась, полностью лежит на США. США не могут с одной стороны вредить коренным интересам Китая в тайваньском вопросе, а с другой как ни в чем ни бывало проводить контакты с армией КНР. США должны немедленно исправить ошибки и создать условия для обменов между ВС на высоком уровне", - говорится в сообщении У Цяня в социальной сети WeChat.Он отметил, что "США должны должны немедленно исправить ошибки, на деле уважать коренные интересы Китая и создать благоприятные условия для контактов между ВС стран на высоком уровне".Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Пекин отказал США в проведении двусторонней встречи министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны КНР Дун Цзюня на встрече министров обороны стран АСЕАН+ в Лаосе, сославшись на продажи американского оружия Тайваню.

https://ria.ru/20241112/cnn-1983230009.html

китай

сша

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китай, сша, вашингтон (штат), в мире, у цянь, ллойд остин, дун цзюнь