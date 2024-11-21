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Минобороны Китая призвало США немедленно исправить ошибки - РИА Новости, 21.11.2024
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14:54 21.11.2024 (обновлено: 15:20 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/kitay-1985014400.html
Минобороны Китая призвало США немедленно исправить ошибки
Минобороны Китая призвало США немедленно исправить ошибки - РИА Новости, 21.11.2024
Минобороны Китая призвало США немедленно исправить ошибки
США должны немедленно исправить ошибки, на деле уважать коренные интересы Китая и создать благоприятные условия для контактов между ВС стран на высоком уровне,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:54
2024-11-21T15:20
китай
сша
в мире
у цянь
ллойд остин
дун цзюнь
пекин
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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. США должны немедленно исправить ошибки, на деле уважать коренные интересы Китая и создать благоприятные условия для контактов между ВС стран на высоком уровне, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Пекин отказал США в проведении двусторонней встречи министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны КНР Дун Цзюня на встрече министров обороны стран АСЕАН+ в Лаосе, сославшись на продажи американского оружия Тайваню.Он отметил, что "США должны немедленно исправить ошибки, на деле уважать коренные интересы Китая и создать благоприятные условия для контактов между ВС стран на высоком уровне".
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китай, сша, в мире, у цянь, ллойд остин, дун цзюнь, пекин
Китай, США, В мире, У Цянь, Ллойд Остин, Дун Цзюнь, Пекин
Минобороны Китая призвало США немедленно исправить ошибки

Минобороны Китая призвало США создать условия для контактов вооруженных сил

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. США должны немедленно исправить ошибки, на деле уважать коренные интересы Китая и создать благоприятные условия для контактов между ВС стран на высоком уровне, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Пекин отказал США в проведении двусторонней встречи министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны КНР Дун Цзюня на встрече министров обороны стран АСЕАН+ в Лаосе, сославшись на продажи американского оружия Тайваню.
Он отметил, что "США должны немедленно исправить ошибки, на деле уважать коренные интересы Китая и создать благоприятные условия для контактов между ВС стран на высоком уровне".
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