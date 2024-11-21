https://ria.ru/20241121/kitay-1985014400.html
Минобороны Китая призвало США немедленно исправить ошибки
Минобороны Китая призвало США немедленно исправить ошибки - РИА Новости, 21.11.2024
Минобороны Китая призвало США немедленно исправить ошибки
США должны немедленно исправить ошибки, на деле уважать коренные интересы Китая и создать благоприятные условия для контактов между ВС стран на высоком уровне,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:54
2024-11-21T14:54
2024-11-21T15:20
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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. США должны немедленно исправить ошибки, на деле уважать коренные интересы Китая и создать благоприятные условия для контактов между ВС стран на высоком уровне, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Пекин отказал США в проведении двусторонней встречи министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны КНР Дун Цзюня на встрече министров обороны стран АСЕАН+ в Лаосе, сославшись на продажи американского оружия Тайваню.Он отметил, что "США должны немедленно исправить ошибки, на деле уважать коренные интересы Китая и создать благоприятные условия для контактов между ВС стран на высоком уровне".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, в мире, у цянь, ллойд остин, дун цзюнь, пекин
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Минобороны Китая призвало США немедленно исправить ошибки
Минобороны Китая призвало США создать условия для контактов вооруженных сил