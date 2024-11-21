https://ria.ru/20241121/kitay-1985014400.html

Минобороны Китая призвало США немедленно исправить ошибки

Минобороны Китая призвало США немедленно исправить ошибки - РИА Новости, 21.11.2024

Минобороны Китая призвало США немедленно исправить ошибки

США должны немедленно исправить ошибки, на деле уважать коренные интересы Китая и создать благоприятные условия для контактов между ВС стран на высоком уровне,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:54

2024-11-21T14:54

2024-11-21T15:20

китай

сша

в мире

у цянь

ллойд остин

дун цзюнь

пекин

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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. США должны немедленно исправить ошибки, на деле уважать коренные интересы Китая и создать благоприятные условия для контактов между ВС стран на высоком уровне, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Пекин отказал США в проведении двусторонней встречи министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны КНР Дун Цзюня на встрече министров обороны стран АСЕАН+ в Лаосе, сославшись на продажи американского оружия Тайваню.Он отметил, что "США должны немедленно исправить ошибки, на деле уважать коренные интересы Китая и создать благоприятные условия для контактов между ВС стран на высоком уровне".

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китай

сша

пекин

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, в мире, у цянь, ллойд остин, дун цзюнь, пекин