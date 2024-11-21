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Губернатор Хоценко сообщил о завершении рекультивации свалки в округе Омска
Губернатор Хоценко сообщил о завершении рекультивации свалки в округе Омска - РИА Новости, 21.11.2024
Губернатор Хоценко сообщил о завершении рекультивации свалки в округе Омска
Рекультивация крупного мусорного полигона в Кировском округе Омска завершена благодаря президентской программе "Чистая страна", сообщил губернатор Виталий... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:53
2024-11-21T14:53
2024-11-21T16:21
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виталий хоценко
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ОМСК, 21 ноя - РИА Новости. Рекультивация крупного мусорного полигона в Кировском округе Омска завершена благодаря президентской программе "Чистая страна", сообщил губернатор Виталий Хоценко. "В Кировском округе Омска благодаря президентской программе "Чистая страна" завершили рекультивацию свалки. Весной здесь будет высажен газон. Полигон действовал с 1952-го до 2015-го года", - написал Хоценко в Telegram-канале. За время работы свалки на года полигоне накопилось около 3,8 миллионов кубометров отходов, которые занимали 42,2 гектара. После работ по рекультивации на месте бывшей свалки идет восстановление земель. Здесь укладывают плодородный грунт и сеют многолетние травы. Технически объект готов на 100%, а сейчас ведется приемка документации. В Омске уже рекультивировали свалки в трех округах, отходы на которых копились с середины прошлого века. На очереди рекультивация свалки в Ленинском округе города.
https://ria.ru/20241114/khotsenko-1983677278.html
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омск, виталий хоценко, омская область
Омская область , Омск, Виталий Хоценко, Омская область
ОМСК, 21 ноя - РИА Новости. Рекультивация крупного мусорного полигона в Кировском округе Омска завершена благодаря президентской программе "Чистая страна", сообщил губернатор Виталий Хоценко.
"В Кировском округе Омска благодаря президентской программе "Чистая страна" завершили рекультивацию свалки. Весной здесь будет высажен газон. Полигон действовал с 1952-го до 2015-го года", - написал Хоценко в Telegram-канале.
За время работы свалки на года полигоне накопилось около 3,8 миллионов кубометров отходов, которые занимали 42,2 гектара. После работ по рекультивации на месте бывшей свалки идет восстановление земель. Здесь укладывают плодородный грунт и сеют многолетние травы. Технически объект готов на 100%, а сейчас ведется приемка документации.
В Омске уже рекультивировали свалки в трех округах, отходы на которых копились с середины прошлого века. На очереди рекультивация свалки в Ленинском округе города.