https://ria.ru/20241121/khimki-1984987803.html
Подготовка к заливке катка началась на улице Панфилова в Химках
Подготовка к заливке катка началась на улице Панфилова в Химках - РИА Новости, 21.11.2024
Подготовка к заливке катка началась на улице Панфилова в Химках
В городском округе Химки вблизи домов №12 и №15 на улице Панфилова начали подготовку к заливке катка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:08
2024-11-21T13:08
2024-11-21T13:08
химки (городской округ в московской области)
катки
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В городском округе Химки вблизи домов №12 и №15 на улице Панфилова начали подготовку к заливке катка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Рабочие уже залили и укатали снежную подушку, к укладке льда приступят после наступления стабильно минусовых температур. "Каток пользуется большой популярностью у жителей, рядом нет подобных площадок. Тут проходят массовые катания, играют в хоккей, занимаются любители фигурного катания", – рассказал директор автономного учреждения "Дирекция спортивных сооружений" Иван Чистов, его слова приводит пресс-служба. Площадь катка составит около 1,5 тысячи квадратных метров. Лед останется стойким на протяжении всего сезона катаний благодаря современной холодильной установке: два компрессора обеспечивают температуру под конструкцией до минус 7 градусов. Каток будет работать до марта. Отметим, что бесплатная ледовая площадка будет работать в городе уже седьмой год подряд. Для удобства посетителей откроют теплые раздевалки, а также зону заточки и проката коньков. Кроме того, к шестому зимнему сезону уже начали готовить Театральный каток на улице Калинина. В прошлом году его посетили рекордные 126 тысяч жителей.
https://ria.ru/20241118/pochta-1984422418.html
https://ria.ru/20241120/khimki-1984776052.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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химки (городской округ в московской области), катки
Химки (городской округ в Московской области), Катки
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В городском округе Химки вблизи домов №12 и №15 на улице Панфилова начали подготовку к заливке катка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Рабочие уже залили и укатали снежную подушку, к укладке льда приступят после наступления стабильно минусовых температур.
"Каток пользуется большой популярностью у жителей, рядом нет подобных площадок. Тут проходят массовые катания, играют в хоккей, занимаются любители фигурного катания", – рассказал директор автономного учреждения "Дирекция спортивных сооружений" Иван Чистов, его слова приводит пресс-служба.
Площадь катка составит около 1,5 тысячи квадратных метров. Лед останется стойким на протяжении всего сезона катаний благодаря современной холодильной установке: два компрессора обеспечивают температуру под конструкцией до минус 7 градусов. Каток будет работать до марта.
Отметим, что бесплатная ледовая площадка будет работать в городе уже седьмой год подряд. Для удобства посетителей откроют теплые раздевалки, а также зону заточки и проката коньков.
Кроме того, к шестому зимнему сезону уже начали готовить Театральный каток на улице Калинина. В прошлом году его посетили рекордные 126 тысяч жителей.