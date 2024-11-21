https://ria.ru/20241121/khimki-1984987803.html

Подготовка к заливке катка началась на улице Панфилова в Химках

Подготовка к заливке катка началась на улице Панфилова в Химках - РИА Новости, 21.11.2024

Подготовка к заливке катка началась на улице Панфилова в Химках

В городском округе Химки вблизи домов №12 и №15 на улице Панфилова начали подготовку к заливке катка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:08

2024-11-21T13:08

2024-11-21T13:08

химки (городской округ в московской области)

катки

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В городском округе Химки вблизи домов №12 и №15 на улице Панфилова начали подготовку к заливке катка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Рабочие уже залили и укатали снежную подушку, к укладке льда приступят после наступления стабильно минусовых температур. "Каток пользуется большой популярностью у жителей, рядом нет подобных площадок. Тут проходят массовые катания, играют в хоккей, занимаются любители фигурного катания", – рассказал директор автономного учреждения "Дирекция спортивных сооружений" Иван Чистов, его слова приводит пресс-служба. Площадь катка составит около 1,5 тысячи квадратных метров. Лед останется стойким на протяжении всего сезона катаний благодаря современной холодильной установке: два компрессора обеспечивают температуру под конструкцией до минус 7 градусов. Каток будет работать до марта. Отметим, что бесплатная ледовая площадка будет работать в городе уже седьмой год подряд. Для удобства посетителей откроют теплые раздевалки, а также зону заточки и проката коньков. Кроме того, к шестому зимнему сезону уже начали готовить Театральный каток на улице Калинина. В прошлом году его посетили рекордные 126 тысяч жителей.

https://ria.ru/20241118/pochta-1984422418.html

https://ria.ru/20241120/khimki-1984776052.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), катки