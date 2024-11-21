https://ria.ru/20241121/khamas-1985038360.html

В ХАМАС заявили, что ордер на арест Нетаньяху отвечает интересам Палестины

В ХАМАС заявили, что ордер на арест Нетаньяху отвечает интересам Палестины - РИА Новости, 21.11.2024

В ХАМАС заявили, что ордер на арест Нетаньяху отвечает интересам Палестины

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта отвечает интересам... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:12

2024-11-21T16:12

2024-11-21T16:51

в мире

международный уголовный суд

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йоав галант

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта отвечает интересам Палестины и будущему палестинской проблемы, заявил член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк.Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что ордер МУС "отвечает интересам Палестины и будущему палестинской проблемы".

https://ria.ru/20241121/mus-1985025036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, международный уголовный суд, хамас, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024