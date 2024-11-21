https://ria.ru/20241121/khamas-1985038360.html
В ХАМАС заявили, что ордер на арест Нетаньяху отвечает интересам Палестины
В ХАМАС заявили, что ордер на арест Нетаньяху отвечает интересам Палестины - РИА Новости, 21.11.2024
В ХАМАС заявили, что ордер на арест Нетаньяху отвечает интересам Палестины
Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта отвечает интересам... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:12
2024-11-21T16:12
2024-11-21T16:51
в мире
международный уголовный суд
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палестина
биньямин нетаньяху
йоав галант
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта отвечает интересам Палестины и будущему палестинской проблемы, заявил член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк.Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что ордер МУС "отвечает интересам Палестины и будущему палестинской проблемы".
https://ria.ru/20241121/mus-1985025036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, международный уголовный суд, хамас, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Международный уголовный суд, ХАМАС, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В ХАМАС заявили, что ордер на арест Нетаньяху отвечает интересам Палестины
ХАМАС: ордера на арест Нетаньяху и Галанта отвечают интересам Палестины