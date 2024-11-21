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ХАМАС оценило ордер МУС на арест Нетаньяху
ХАМАС оценило ордер МУС на арест Нетаньяху - РИА Новости, 21.11.2024
ХАМАС оценило ордер МУС на арест Нетаньяху
Палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:10
2024-11-21T16:10
2024-11-21T16:31
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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта и считает этот шаг важным историческим прецедентом.Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом."Мы в движении ХАМАС приветствуем выдачу МУС ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта по обвинению в совершении военных преступлений и преступлений против человечества. Этот шаг ... представляет собой важный исторический прецедент", - говорится в заявлении ХАМАС.Движение подчеркнуло, что призывает все страны сотрудничать с МУС в привлечении Нетаньяху и Галанта к ответственности.В свою очередь член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что ордер МУС "отвечает интересам Палестины и будущему палестинской проблемы".
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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд, ХАМАС
ХАМАС оценило ордер МУС на арест Нетаньяху
ХАМАС оценило ордер МУС на арест Нетаньяху и Галланта