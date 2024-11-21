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ХАМАС оценило ордер МУС на арест Нетаньяху - РИА Новости, 21.11.2024
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16:10 21.11.2024 (обновлено: 16:31 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/khamas-1985037893.html
ХАМАС оценило ордер МУС на арест Нетаньяху
ХАМАС оценило ордер МУС на арест Нетаньяху - РИА Новости, 21.11.2024
ХАМАС оценило ордер МУС на арест Нетаньяху
Палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:10
2024-11-21T16:31
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
йоав галант
международный уголовный суд
хамас
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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта и считает этот шаг важным историческим прецедентом.Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом."Мы в движении ХАМАС приветствуем выдачу МУС ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта по обвинению в совершении военных преступлений и преступлений против человечества. Этот шаг ... представляет собой важный исторический прецедент", - говорится в заявлении ХАМАС.Движение подчеркнуло, что призывает все страны сотрудничать с МУС в привлечении Нетаньяху и Галанта к ответственности.В свою очередь член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что ордер МУС "отвечает интересам Палестины и будущему палестинской проблемы".
https://ria.ru/20241121/mus-1985025036.html
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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд, ХАМАС
ХАМАС оценило ордер МУС на арест Нетаньяху

ХАМАС оценило ордер МУС на арест Нетаньяху и Галланта

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта и считает этот шаг важным историческим прецедентом.
Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Офис Нетаньяху обвинил МУС в содействии террору против Израиля
Вчера, 15:24
"Мы в движении ХАМАС приветствуем выдачу МУС ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта по обвинению в совершении военных преступлений и преступлений против человечества. Этот шаг ... представляет собой важный исторический прецедент", - говорится в заявлении ХАМАС.
Движение подчеркнуло, что призывает все страны сотрудничать с МУС в привлечении Нетаньяху и Галанта к ответственности.
В свою очередь член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что ордер МУС "отвечает интересам Палестины и будущему палестинской проблемы".
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Израиле раскритиковали решение МУС по Нетаньяху и Галанту
Вчера, 15:51
 
В миреИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантМеждународный уголовный судХАМАС
 
 
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