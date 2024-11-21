https://ria.ru/20241121/khamas-1985037893.html

ХАМАС оценило ордер МУС на арест Нетаньяху

ХАМАС оценило ордер МУС на арест Нетаньяху - РИА Новости, 21.11.2024

ХАМАС оценило ордер МУС на арест Нетаньяху

Палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:10

2024-11-21T16:10

2024-11-21T16:31

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

йоав галант

международный уголовный суд

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961877954_0:734:2336:2048_1920x0_80_0_0_98a5a91a0261c8739f459806d52f6cf5.jpg

КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта и считает этот шаг важным историческим прецедентом.Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом."Мы в движении ХАМАС приветствуем выдачу МУС ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта по обвинению в совершении военных преступлений и преступлений против человечества. Этот шаг ... представляет собой важный исторический прецедент", - говорится в заявлении ХАМАС.Движение подчеркнуло, что призывает все страны сотрудничать с МУС в привлечении Нетаньяху и Галанта к ответственности.В свою очередь член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что ордер МУС "отвечает интересам Палестины и будущему палестинской проблемы".

https://ria.ru/20241121/mus-1985025036.html

https://ria.ru/20241121/mus-1985031371.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, хамас