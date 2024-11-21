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Канада передаст Украине новейшую систему ПВО NASAMS - РИА Новости, 21.11.2024
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14:29 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/kanada-1985004491.html
Канада передаст Украине новейшую систему ПВО NASAMS
Канада передаст Украине новейшую систему ПВО NASAMS - РИА Новости, 21.11.2024
Канада передаст Украине новейшую систему ПВО NASAMS
Закупленная Канадой новейшая система противовоздушной обороны NASAMS будет вскоре передана Украине, сейчас она находится на территории Польши, заявил министр... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:29
2024-11-21T14:29
в мире
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Закупленная Канадой новейшая система противовоздушной обороны NASAMS будет вскоре передана Украине, сейчас она находится на территории Польши, заявил министр обороны страны Билл Блэр. Владимир Зеленский ранее заявлял, что Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS, Киев ожидает получить ее до конца 2024 года. "Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой. Сейчас она находится в Польше, и вскоре должна быть переправлена через границу… Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше", - приводит слова Блэра украинское агентство "Укринформ". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241112/frantsija-1983373543.html
https://ria.ru/20241119/kanada-1984647226.html
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в мире, украина, канада, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, raytheon
В мире, Украина, Канада, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Raytheon
Канада передаст Украине новейшую систему ПВО NASAMS

Канада передаст Украине новейшую систему противовоздушной обороны NASAMS

CC0 / Ministerie van Defensie / Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
CC0 / Ministerie van Defensie /
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Закупленная Канадой новейшая система противовоздушной обороны NASAMS будет вскоре передана Украине, сейчас она находится на территории Польши, заявил министр обороны страны Билл Блэр.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS, Киев ожидает получить ее до конца 2024 года.
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"Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой. Сейчас она находится в Польше, и вскоре должна быть переправлена через границу… Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше", - приводит слова Блэра украинское агентство "Укринформ".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаКанадаРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОRaytheon
 
 
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