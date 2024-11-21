https://ria.ru/20241121/kanada-1985004491.html

Канада передаст Украине новейшую систему ПВО NASAMS

Канада передаст Украине новейшую систему ПВО NASAMS - РИА Новости, 21.11.2024

Канада передаст Украине новейшую систему ПВО NASAMS

Закупленная Канадой новейшая система противовоздушной обороны NASAMS будет вскоре передана Украине, сейчас она находится на территории Польши, заявил министр... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:29

2024-11-21T14:29

2024-11-21T14:29

в мире

украина

канада

россия

владимир зеленский

сергей лавров

нато

raytheon

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823317545_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_fa4d834cb0e3d05310849fc3746514f3.jpg

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Закупленная Канадой новейшая система противовоздушной обороны NASAMS будет вскоре передана Украине, сейчас она находится на территории Польши, заявил министр обороны страны Билл Блэр. Владимир Зеленский ранее заявлял, что Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS, Киев ожидает получить ее до конца 2024 года. "Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой. Сейчас она находится в Польше, и вскоре должна быть переправлена через границу… Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше", - приводит слова Блэра украинское агентство "Укринформ". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241112/frantsija-1983373543.html

https://ria.ru/20241119/kanada-1984647226.html

украина

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, канада, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, raytheon