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На Камчатке директора автодорожной службы заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 21.11.2024
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09:26 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/kamchatka-1984945368.html
На Камчатке директора автодорожной службы заподозрили во взяточничестве
На Камчатке директора автодорожной службы заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 21.11.2024
На Камчатке директора автодорожной службы заподозрили во взяточничестве
Уголовные дела в отношении директора МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" возбуждены по факту получения взяток в особо... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:26
2024-11-21T09:26
происшествия
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости️. Уголовные дела в отношении директора МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" возбуждены по факту получения взяток в особо крупном размере при проведении капремонта ряда городских объектов, сообщает пресс-служба регионального ведомства. "По версии следствия, мужчина, являясь директором МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловска-Камчатского", в июне 2022 года, а также в феврале 2023 года получил от гендиректора ООО и ее супруга взятки в особо крупном размере в общей сумме 4 миллиона рублей за незаконные действия при выполнении коммерческой организацией работ по муниципальному контракту по капитальному ремонту подпорных стен, ремонту и строительству ливневок в краевой столице, а также общее покровительство фирме", - говорится в сообщении. По сообщению пресс-службы городского суда, подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Суд, учитывая характер, степень тяжести и общественной опасности инкриминируемого обвиняемому деяния, а также сведения о его личности, и, приняв во внимание все указанные обстоятельства, пришел к выводу о том, что, находясь на свободе, мужчина может скрыться, угрожать свидетелям, чем воспрепятствует производству по делу", - говорится в сообщении суда. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражу до 20 января 2025 года.
https://ria.ru/20241120/lyubarskiy-1984766545.html
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происшествия, петропавловск-камчатский
Происшествия, Петропавловск-Камчатский
На Камчатке директора автодорожной службы заподозрили во взяточничестве

На Камчатке директора автодорожной службы арестовали по делу о взятках

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости️. Уголовные дела в отношении директора МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" возбуждены по факту получения взяток в особо крупном размере при проведении капремонта ряда городских объектов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"По версии следствия, мужчина, являясь директором МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловска-Камчатского", в июне 2022 года, а также в феврале 2023 года получил от гендиректора ООО и ее супруга взятки в особо крупном размере в общей сумме 4 миллиона рублей за незаконные действия при выполнении коммерческой организацией работ по муниципальному контракту по капитальному ремонту подпорных стен, ремонту и строительству ливневок в краевой столице, а также общее покровительство фирме", - говорится в сообщении.
Владимир Любарский - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Против экс-главы Петрозаводска Любарского завели дело о взятке
20 ноября, 10:38
По сообщению пресс-службы городского суда, подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Суд, учитывая характер, степень тяжести и общественной опасности инкриминируемого обвиняемому деяния, а также сведения о его личности, и, приняв во внимание все указанные обстоятельства, пришел к выводу о том, что, находясь на свободе, мужчина может скрыться, угрожать свидетелям, чем воспрепятствует производству по делу", - говорится в сообщении суда.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражу до 20 января 2025 года.
Тверской суд Москвы в четверг арестовал гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова по делу о взятке в особо крупном размере - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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