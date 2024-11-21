https://ria.ru/20241121/kamchatka-1984945368.html

На Камчатке директора автодорожной службы заподозрили во взяточничестве

На Камчатке директора автодорожной службы заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 21.11.2024

На Камчатке директора автодорожной службы заподозрили во взяточничестве

Уголовные дела в отношении директора МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" возбуждены по факту получения взяток в особо... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T09:26

2024-11-21T09:26

2024-11-21T09:26

происшествия

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости️. Уголовные дела в отношении директора МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" возбуждены по факту получения взяток в особо крупном размере при проведении капремонта ряда городских объектов, сообщает пресс-служба регионального ведомства. "По версии следствия, мужчина, являясь директором МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловска-Камчатского", в июне 2022 года, а также в феврале 2023 года получил от гендиректора ООО и ее супруга взятки в особо крупном размере в общей сумме 4 миллиона рублей за незаконные действия при выполнении коммерческой организацией работ по муниципальному контракту по капитальному ремонту подпорных стен, ремонту и строительству ливневок в краевой столице, а также общее покровительство фирме", - говорится в сообщении. По сообщению пресс-службы городского суда, подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Суд, учитывая характер, степень тяжести и общественной опасности инкриминируемого обвиняемому деяния, а также сведения о его личности, и, приняв во внимание все указанные обстоятельства, пришел к выводу о том, что, находясь на свободе, мужчина может скрыться, угрожать свидетелям, чем воспрепятствует производству по делу", - говорится в сообщении суда. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражу до 20 января 2025 года.

https://ria.ru/20241120/lyubarskiy-1984766545.html

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петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, петропавловск-камчатский