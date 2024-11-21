https://ria.ru/20241121/kaliningrad-1985063362.html

Жителя Калининградской области обвинили в истязании дочери

Жителя Калининградской области обвинили в истязании дочери - РИА Новости, 21.11.2024

Жителя Калининградской области обвинили в истязании дочери

Житель Багратионовского района под Калининградом обвиняется в истязании 8-летней дочери, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:57

2024-11-21T17:57

2024-11-21T17:57

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багратионовский район

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КАЛИНИНГРАД, 21 ноя - РИА Новости. Житель Багратионовского района под Калининградом обвиняется в истязании 8-летней дочери, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Сотрудниками полиции установлено, что ранее судимый 39-летний житель одного из посёлков региона в ноябре текущего года систематически избивал свою несовершеннолетнюю дочь, в том числе кожаным ремнем, при осмотре на теле ребенка инспекторами ПДН были обнаружены следы побоев. "Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный комитет, где возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание", - говорится в сообщении. В настоящее время девочка изъята из семьи и помещена в лечебное учреждение, где ей оказывают необходимую помощь. По сообщению пресс-службы регионального СУСК, по уголовному делу выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. "Фигурант задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. Следствие намеревается ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241029/delo-1980784730.html

https://ria.ru/20240325/delo-1935615874.html

багратионовский район

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происшествия, багратионовский район, калининград, россия