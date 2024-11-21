https://ria.ru/20241121/kabel-1984964305.html

Россия ждет спада русофобской истерики после разрыва кабелей на Балтике

Россия ждет спада русофобской истерики после разрыва кабелей на Балтике - РИА Новости, 21.11.2024

Россия ждет спада русофобской истерики после разрыва кабелей на Балтике

РФ ожидает, что истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется, и надеется, что... РИА Новости, 21.11.2024

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. РФ ожидает, что истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется, и надеется, что расследование будет доведено до конца, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Финская компания-оператор Cinia Oy в понедельник сообщила, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование. Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование. Немецкое издание Bild утверждает, что капитаном китайского судна Yi Peng 3, которое подозревается в причастности к обрыву подводных кабелей в Балтийском море, был гражданин РФ. "Мы ожидаем, что поднятая профессиональными русофобами российско-китайская истерика уляжется, расследование тоже, хотелось бы все-таки надеяться, будет доведено до конца, в отличие от ситуации с "Северным потоком", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. При этом она поинтересовалась, почему пресса, написавшая об инциденте с балтийскими кабелями, не упомянула, что ни одно государство, затронутое подрывом "Потоков", до сих пор не предоставило данные о случившемся мировому сообществу и не обменялось ими с Россией. Также, по словам Захаровой, здравомыслящие наблюдатели, в том числе в Швеции, отмечают неизбежность инцидентов, похожих на случившийся с подводными кабелями. Среди причин она упомянула неправильное использование подводного трала, человеческий фактор при постановке на якорь, износ оборудования. "Странам Европейского союза надо вкладывать миллиарды не в террористический киевский режим, а в свой научно-технический прогресс. Тогда многих проблем им удастся избежать. И не надо будет во всем обвинять кого-то: то Россию, то Китай, то инопланетян", - добавила официальный представитель МИД. Газета Financial Times сообщала, что Швеция изучает причастность китайского сухогруза к разрыву кабелей в Балтийском море. Отмечается, что речь идёт о судне Yi Peng 3 китайской компании Ningbo Yipeng Shipping. По данным газеты, сухогруз шёл из российского порта Усть-Луга в египетский город Порт-Саид и проходил недалеко от мест, где были повреждены кабели между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой, примерно в то же время, когда произошли инциденты. Газета указывает на то, что после этого движение торгового судна отслеживали датские ВМС.

https://ria.ru/20241120/podryv-1984786862.html

https://ria.ru/20241120/shvetsija-1984743619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, балтийское море, швеция, мария захарова, bild, северный поток