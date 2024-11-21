https://ria.ru/20241121/izrail-1985035681.html

Глава МИД Израиля отреагировал выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху

Глава МИД Израиля отреагировал выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху - РИА Новости, 21.11.2024

Глава МИД Израиля отреагировал выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в социальной сети X заявил об утрате Международным уголовным судом (МУС) "всякой легитимности своего существования" после выдачи... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:03

2024-11-21T16:03

2024-11-21T16:25

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израиль

международный уголовный суд

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар в социальной сети X заявил об утрате Международным уголовным судом (МУС) "всякой легитимности своего существования" после выдачи ордеров на арест премьера Биньямина Нетаньяху Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта."Это черный момент для Международного уголовного суда в Гааге, когда он потерял всякую легитимность своего существования и деятельности", - написал Саар.По словам министра, это решение направлено не только против премьера Израиля и экс-главу минобороны, но и на "право Израиля на самооборону"."Эта атака (со стороны МУС - ред.) направлена ​​против страны, которая подверглась крупнейшему нападению и угрозам в мире, а также единственной стране, которую другие страны региона открыто... стремятся уничтожить", - подчеркнул Саар.Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241121/mus-1985025036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, международный уголовный суд, биньямин нетаньяху, гаага, палестина, йоав галант, хамас