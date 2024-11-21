https://ria.ru/20241121/izrail-1985035681.html
Глава МИД Израиля отреагировал выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху
Глава МИД Израиля отреагировал выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху - РИА Новости, 21.11.2024
Глава МИД Израиля отреагировал выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху
Глава МИД Израиля Гидеон Саар в социальной сети X заявил об утрате Международным уголовным судом (МУС) "всякой легитимности своего существования" после выдачи... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:03
2024-11-21T16:03
2024-11-21T16:25
в мире
израиль
международный уголовный суд
биньямин нетаньяху
гаага
палестина
йоав галант
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар в социальной сети X заявил об утрате Международным уголовным судом (МУС) "всякой легитимности своего существования" после выдачи ордеров на арест премьера Биньямина Нетаньяху Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта."Это черный момент для Международного уголовного суда в Гааге, когда он потерял всякую легитимность своего существования и деятельности", - написал Саар.По словам министра, это решение направлено не только против премьера Израиля и экс-главу минобороны, но и на "право Израиля на самооборону"."Эта атака (со стороны МУС - ред.) направлена против страны, которая подверглась крупнейшему нападению и угрозам в мире, а также единственной стране, которую другие страны региона открыто... стремятся уничтожить", - подчеркнул Саар.Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241121/mus-1985025036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, международный уголовный суд, биньямин нетаньяху, гаага, палестина, йоав галант, хамас
В мире, Израиль, Международный уголовный суд, Биньямин Нетаньяху, Гаага, Палестина, Йоав Галант, ХАМАС
Глава МИД Израиля отреагировал выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху
Глава МИД Израиля заявил об утрате МУС всякой легитимности на существование
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар в социальной сети X
заявил об утрате Международным уголовным судом (МУС) "всякой легитимности своего существования" после выдачи ордеров на арест премьера Биньямина Нетаньяху Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.
"Это черный момент для Международного уголовного суда в Гааге
, когда он потерял всякую легитимность своего существования и деятельности", - написал Саар.
По словам министра, это решение направлено не только против премьера Израиля и экс-главу минобороны, но и на "право Израиля на самооборону".
"Эта атака (со стороны МУС - ред.) направлена против страны, которая подверглась крупнейшему нападению и угрозам в мире, а также единственной стране, которую другие страны региона открыто... стремятся уничтожить", - подчеркнул Саар.
Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине
в целом.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.