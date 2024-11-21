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В Госдуме подготовили проект о сохранении размера ИПК для участников СВО - РИА Новости, 21.11.2024
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14:39 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/ipk-1985007395.html
В Госдуме подготовили проект о сохранении размера ИПК для участников СВО
В Госдуме подготовили проект о сохранении размера ИПК для участников СВО - РИА Новости, 21.11.2024
В Госдуме подготовили проект о сохранении размера ИПК для участников СВО
Замруководителя фракции "Новые люди" в ГД Сардана Авксентьева направила на заключение в правительство законопроект о сохранении индивидуального пенсионного... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:39
2024-11-21T14:39
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замруководителя фракции "Новые люди" в ГД Сардана Авксентьева направила на заключение в правительство законопроект о сохранении индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) для участников спецоперации, у которых произошло его снижение по сравнению с величиной ИПК за период до участия в СВО, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона... предлагается сохранить размер индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) для участников СВО, у которых произошло его снижение по сравнению с величиной ИПК за период, предшествующий участию в СВО", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что сейчас по законодательству полагается двойной размер начисления пенсионных коэффициентов за нестраховой период для участников спецоперации - 3,6 пенсионных коэффициента за год. "Вместе с тем, зачастую, у данных лиц до участия в специальной военной операции из-за высоких сумм начисленных страховых взносов, уплаченных работодателем в Социальный фонд России, величина ИПК была выше, чем 3,6 пенсионных коэффициента", - уточняет автор. Согласно законопроекту для сохранения достойного уровня пенсионного обеспечения участников СВО, необходимо устранить данное несправедливое снижение уровня ИПК, заключается в сопроводительном документе.
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россия, сардана авксентьева, госдума рф, общество
Россия, Сардана Авксентьева, Госдума РФ, Общество
В Госдуме подготовили проект о сохранении размера ИПК для участников СВО

В ГД предложили сохранить индивидуальный пенсионный коэффициент для бойцов СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замруководителя фракции "Новые люди" в ГД Сардана Авксентьева направила на заключение в правительство законопроект о сохранении индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) для участников спецоперации, у которых произошло его снижение по сравнению с величиной ИПК за период до участия в СВО, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона... предлагается сохранить размер индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) для участников СВО, у которых произошло его снижение по сравнению с величиной ИПК за период, предшествующий участию в СВО", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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В ней уточняется, что сейчас по законодательству полагается двойной размер начисления пенсионных коэффициентов за нестраховой период для участников спецоперации - 3,6 пенсионных коэффициента за год.
"Вместе с тем, зачастую, у данных лиц до участия в специальной военной операции из-за высоких сумм начисленных страховых взносов, уплаченных работодателем в Социальный фонд России, величина ИПК была выше, чем 3,6 пенсионных коэффициента", - уточняет автор.
Согласно законопроекту для сохранения достойного уровня пенсионного обеспечения участников СВО, необходимо устранить данное несправедливое снижение уровня ИПК, заключается в сопроводительном документе.
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