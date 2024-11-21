https://ria.ru/20241121/ikra-1984929665.html

Назван регион с самой дорогой красной икрой в России

Назван регион с самой дорогой красной икрой в России - РИА Новости, 21.11.2024

Назван регион с самой дорогой красной икрой в России

Стоимость красной икры в октябре превысила восемь тысяч рублей за килограмм в 25 российских регионах, самая дорогая — в Крыму, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T04:53

2024-11-21T04:53

2024-11-21T06:15

экономика

россия

севастополь

московская область (подмосковье)

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Стоимость красной икры в октябре превысила восемь тысяч рублей за килограмм в 25 российских регионах, самая дорогая — в Крыму, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). ЕМИСС на прошлой неделе сообщила, что средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч. При этом, согласно данным системы, самая доступная икра — в Удмуртии, где она стоит 3 969 рублей, и в Тыве — 4,9 тысячи рублей. Выше среднероссийского значения деликатес в прошлом месяце стоил в 25 российских регионах. Так, цена килограмма красной икры превысила 10 тысяч рублей в трех субъектах России: в Крыму (11 тысяч), Мурманской и Московской областях — 10,5 тысячи и 10,1 тысячи рублей соответственно. Свыше 9 тысяч рублей икра стоила в шести регионах — это Севастополь, Ростовская, Владимирская, Орловская, Тамбовская и Архангельская области. А еще в 16 субъектах России цена деликатеса превышала восемь тысяч рублей, в том числе в Москве, Краснодарском и Алтайском краях, Астраханской, Оренбургской и Тверской областях, а также на Камчатке. В пятидесяти регионах икра стоила от шести до восьми тысяч рублей за килограмм, в восьми регионах — от пяти до шести тысяч. ЕМИСС пока не публикует статистические данные по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

https://ria.ru/20241114/ikra-1983637402.html

россия

севастополь

московская область (подмосковье)

удмуртская республика (удмуртия)

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экономика, россия, севастополь, московская область (подмосковье), удмуртская республика (удмуртия)