https://ria.ru/20241121/gutsul-1985045105.html

Гуцул заявила о намеренном затягивании суда по ее делу

Гуцул заявила о намеренном затягивании суда по ее делу - РИА Новости, 21.11.2024

Гуцул заявила о намеренном затягивании суда по ее делу

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о намеренном затягивании судом в Кишиневе дела о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор". РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:45

2024-11-21T16:45

2024-11-21T16:45

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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о намеренном затягивании судом в Кишиневе дела о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул 24 апреля. Глава Гагаузии ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. В четверг прошло очередное заседание по делу Гуцул. "Вместо справедливого рассмотрения дела суд утвердил график из 26 заседаний, которые запланированы с января по март 2025 года. Очевидно, что целью этих действий является давление на нас и попытка затянуть процесс. Это дело — пример беспрецедентного цинизма молдавской юстиции. До сих пор в суде не прозвучало ни одного свидетельского показания, подтверждающего обвинения, выдвинутые прокуратурой", - цитируют слова Гуцул Telegram-канал исполкома автономии. Глава Гагаузии отметила, что ее адвокаты подали ходатайство об отводе прокурора, указав на фальсификацию материалов дела с первых дней и на отсутствие логики в процессуальных действиях. "Обвинения против нас основаны лишь на домыслах и предположениях, что подтверждает их политическую направленность. Однако наши доводы о предвзятом отношении прокурора были проигнорированы судом", - пояснила она. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20241103/gutsul-1981710422.html

https://ria.ru/20241104/gutsul-1981792898.html

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Дарья Буймова

в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, майя санду