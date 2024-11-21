https://ria.ru/20241121/gumpomosch-1985086481.html

Ростовский депутат и сотрудники "Донэнерго" передали гумпомощь в зону СВО

Ростовский депутат и сотрудники "Донэнерго" передали гумпомощь в зону СВО - РИА Новости, 21.11.2024

Ростовский депутат и сотрудники "Донэнерго" передали гумпомощь в зону СВО

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Мурат Харцызов и коллектив филиала акционерного общества "Донэнерго" передали гуманитарную помощь... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:52

2024-11-21T20:52

2024-11-21T20:52

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ростовской области Мурат Харцызов и коллектив филиала акционерного общества "Донэнерго" передали гуманитарную помощь участникам спецоперации, говорится в Telegram-канале регионального заксобрания. "Депутат Законодательного собрания Ростовской области Мурат Харцызов и коллектив филиала "Донэнерго" передали гуманитарную помощь участникам спецоперации", - говорится в сообщении. Уточняется, что ростовские городские электрические сети посетил боец интернациональной бригады "Пятнашка" Руслан Кильба, который курирует проект "Все Для Победы" от "Народного Фронта" в Карачаево-Черкесской Республике. "Через бойца и был передан груз ребятам", - говорится в сообщении. Сотрудники филиала компании "Донэнерго" поблагодарили бойца интернациональной бригады "Пятнашка", и в его лице всех бойцов- участников спецоперации за мужество и отвагу, приводятся слова депутата Харцызова в сообщении пресс-службы регионального заксобрания.

https://ria.ru/20241121/podrostki-1985035799.html

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ростовская область, донэнерго, сво