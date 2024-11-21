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В Европе поняли, что находятся в зоне поражения "Орешником", пишет Guardian - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 21.11.2024 (обновлено: 23:34 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/guardian-1985101107.html
В Европе поняли, что находятся в зоне поражения "Орешником", пишет Guardian
В Европе поняли, что находятся в зоне поражения "Орешником", пишет Guardian - РИА Новости, 21.11.2024
В Европе поняли, что находятся в зоне поражения "Орешником", пишет Guardian
Запуск новой ракеты "Орешник" имеет большую значимость для Европы, сообщает The Guardian. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T23:31
2024-11-21T23:34
специальная военная операция на украине
безопасность
европа
россия
днепропетровск
университет осло
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Запуск новой ракеты "Орешник" имеет большую значимость для Европы, сообщает The Guardian."Источники в США и Великобритании указали, что, по их мнению, ракета, выпущенная по Украине, была экспериментальной ядерной баллистической ракетой средней дальности, которая имеет теоретическую дальность менее 3417 миль (5500 км). Этого достаточно, чтобы достичь Европы с юго-запада России, откуда она была запущена", — пишет издание.Guardian приводит слова научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, который заявляет, что значимость ракетного удара "Орешник" заключается в том, что он имел тип нагрузки, "связанный исключительно с ракетами, способными нести ядерное оружие".Президент Владимир Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории России западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник".По словам президента, это баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками, гарантированно преодолевает любую систему ПВО и ПРО. Скорость — два-три километра в секунду."Орешник", судя по опубликованным в Сети видео ночного удара, оснащен разделяющейся головной частью индивидуального наведения.ВС России нанесли "Орешником" удар по Днепропетровску, ставший испытанием нового оружия.Путин отметил, что испытания прошли успешно и цель пуска достигнута - "на территории Украины в Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику и другое вооружение".В Днепропетровске с советских времен работает ряд крупных промышленных предприятий, в числе которых, например, Днепровский машиностроительный завод и Южный машиностроительный завод.
https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985099368.html
https://ria.ru/20241121/simonyan-1985094345.html
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РИА Новости
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4.7
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Обращение Путина по ситуации применения западных дальнобойных ракет по территории России
Полное обращение Путина по ситуации в зоне спецоперации после применения западных дальнобойных ракет по территории России.
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безопасность, европа, россия, днепропетровск, университет осло, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Европа, Россия, Днепропетровск, Университет Осло, Владимир Путин
В Европе поняли, что находятся в зоне поражения "Орешником", пишет Guardian

Guardian: ракета "Орешник" легко достигнет Европы

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Запуск новой ракеты "Орешник" имеет большую значимость для Европы, сообщает The Guardian.
"Источники в США и Великобритании указали, что, по их мнению, ракета, выпущенная по Украине, была экспериментальной ядерной баллистической ракетой средней дальности, которая имеет теоретическую дальность менее 3417 миль (5500 км). Этого достаточно, чтобы достичь Европы с юго-запада России, откуда она была запущена", — пишет издание.
Обращение Путина по ситуации применения западных дальнобойных ракет по территории России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
"Хотите пойти на риск?" На Западе высказались о новой российской ракете
Вчера, 23:11
Guardian приводит слова научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, который заявляет, что значимость ракетного удара "Орешник" заключается в том, что он имел тип нагрузки, "связанный исключительно с ракетами, способными нести ядерное оружие".
Президент Владимир Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории России западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
По словам президента, это баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками, гарантированно преодолевает любую систему ПВО и ПРО. Скорость — два-три километра в секунду.
"Орешник", судя по опубликованным в Сети видео ночного удара, оснащен разделяющейся головной частью индивидуального наведения.
ВС России нанесли "Орешником" удар по Днепропетровску, ставший испытанием нового оружия.
Путин отметил, что испытания прошли успешно и цель пуска достигнута - "на территории Украины в Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику и другое вооружение".
В Днепропетровске с советских времен работает ряд крупных промышленных предприятий, в числе которых, например, Днепровский машиностроительный завод и Южный машиностроительный завод.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЕвропаРоссияДнепропетровскУниверситет ОслоВладимир Путин
 
 
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