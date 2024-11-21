https://ria.ru/20241121/gorlovka--1985078942.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 21.11.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска вновь подвергли вооруженной атаке Горловку в ДНР, в результате чего еще одна часть города была обесточена, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:42

2024-11-21T19:42

2024-11-21T19:42

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска вновь подвергли вооруженной атаке Горловку в ДНР, в результате чего еще одна часть города была обесточена, сообщил мэр Иван Приходько. В среду глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что из-за ежедневных обстрелов ВСУ в Горловке без света остаются более 63 тысяч человек. "Увы, но мы подверглись очередной атаке по линии 110кВА. Ещё одна часть города обесточена", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия