https://ria.ru/20241121/gorlovka--1985078942.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 21.11.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска вновь подвергли вооруженной атаке Горловку в ДНР, в результате чего еще одна часть города была обесточена, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:42
2024-11-21T19:42
2024-11-21T19:42
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска вновь подвергли вооруженной атаке Горловку в ДНР, в результате чего еще одна часть города была обесточена, сообщил мэр Иван Приходько. В среду глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что из-за ежедневных обстрелов ВСУ в Горловке без света остаются более 63 тысяч человек. "Увы, но мы подверглись очередной атаке по линии 110кВА. Ещё одна часть города обесточена", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
Приходько: Горловка подверглась атаке ВСУ, обесточена еще одна часть города