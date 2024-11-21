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Главу Никитовского района госпитализировали после обстрела Горловки - РИА Новости, 21.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/glava-1985030730.html
Главу Никитовского района госпитализировали после обстрела Горловки
Главу Никитовского района госпитализировали после обстрела Горловки - РИА Новости, 21.11.2024
Главу Никитовского района госпитализировали после обстрела Горловки
Семь человек, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова, госпитализированы после обстрела Горловки в ДНР, ещё пяти пострадавшим помощь оказывается РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:50
2024-11-21T15:50
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
денис пушилин
происшествия
россия
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ГОРЛОВКА, 21 ноя — РИА Новости. Семь человек, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова, госпитализированы после обстрела Горловки в ДНР, ещё пяти пострадавшим помощь оказывается амбулаторно, сообщила журналистам главный врач городской больницы №2 города Горловка Нелля Якуненко. "Нам поступили 12 тяжелых гражданских раненных вследствие сброса или арт-обстрела кассетными боеприпасами в центральной части нашего города, где находились люди на остановке возле банка. &lt;...&gt; Из 12 человек госпитализированы семь. Трое сейчас находятся в операционной. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальные пошли амбулаторно по месту жительства лечиться после первичной хирургической обработки в травмпункте... Она (глава района Никитовского района - ред.) сейчас в операционной, идет операция", — прокомментировала состояние пострадавших Якуненко. Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, пострадали 12 мирных жителей.
https://ria.ru/20241120/pushilin-1984834761.html
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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Происшествия, Россия
Главу Никитовского района госпитализировали после обстрела Горловки

После обстрела Горловки госпитализировали семь человек, в том числе главу района

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ГОРЛОВКА, 21 ноя — РИА Новости. Семь человек, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова, госпитализированы после обстрела Горловки в ДНР, ещё пяти пострадавшим помощь оказывается амбулаторно, сообщила журналистам главный врач городской больницы №2 города Горловка Нелля Якуненко.
"Нам поступили 12 тяжелых гражданских раненных вследствие сброса или арт-обстрела кассетными боеприпасами в центральной части нашего города, где находились люди на остановке возле банка. <...> Из 12 человек госпитализированы семь. Трое сейчас находятся в операционной. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальные пошли амбулаторно по месту жительства лечиться после первичной хирургической обработки в травмпункте... Она (глава района Никитовского района - ред.) сейчас в операционной, идет операция", — прокомментировала состояние пострадавших Якуненко.
Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, пострадали 12 мирных жителей.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинПроисшествияРоссия
 
 
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