https://ria.ru/20241121/glava-1985030730.html
Главу Никитовского района госпитализировали после обстрела Горловки
Главу Никитовского района госпитализировали после обстрела Горловки - РИА Новости, 21.11.2024
Главу Никитовского района госпитализировали после обстрела Горловки
Семь человек, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова, госпитализированы после обстрела Горловки в ДНР, ещё пяти пострадавшим помощь оказывается РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:50
2024-11-21T15:50
2024-11-21T15:50
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ГОРЛОВКА, 21 ноя — РИА Новости. Семь человек, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова, госпитализированы после обстрела Горловки в ДНР, ещё пяти пострадавшим помощь оказывается амбулаторно, сообщила журналистам главный врач городской больницы №2 города Горловка Нелля Якуненко. "Нам поступили 12 тяжелых гражданских раненных вследствие сброса или арт-обстрела кассетными боеприпасами в центральной части нашего города, где находились люди на остановке возле банка. <...> Из 12 человек госпитализированы семь. Трое сейчас находятся в операционной. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальные пошли амбулаторно по месту жительства лечиться после первичной хирургической обработки в травмпункте... Она (глава района Никитовского района - ред.) сейчас в операционной, идет операция", — прокомментировала состояние пострадавших Якуненко. Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, пострадали 12 мирных жителей.
https://ria.ru/20241120/pushilin-1984834761.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Происшествия, Россия
Главу Никитовского района госпитализировали после обстрела Горловки
После обстрела Горловки госпитализировали семь человек, в том числе главу района