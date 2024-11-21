https://ria.ru/20241121/gimplany-1985025193.html

ГИМ представит в 2025 году выставки к юбилею Победы и о царе Николае I

ГИМ представит в 2025 году выставки к юбилею Победы и о царе Николае I - РИА Новости, 21.11.2024

ГИМ представит в 2025 году выставки к юбилею Победы и о царе Николае I

Государственный Исторический музей представит более 500 экспонатов на выставке "Во имя жизни. Великая Отечественная Война: документы и артефакты" к 80-летнему... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:36

2024-11-21T15:36

2024-11-21T15:49

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Государственный Исторический музей представит более 500 экспонатов на выставке "Во имя жизни. Великая Отечественная Война: документы и артефакты" к 80-летнему юбилею Победы в апреле 2025 года, сообщил его генеральный директор Алексей Левыкин."Более 500 экспонатов представит флагманский в России проект о Великой Отечественной войне. Выставка "Во имя жизни. Великая Отечественная Война: документы и артефакты" откроется в апреле в преддверии 80-летия Победы", - сказал Левыкин, представляя планы музея в Минкультуры РФ.В экспозицию войдут исторические документы из фондов Госархива, ГИМ и Центрального архива Минобороны России, благодаря которым посетители узнают о важнейших решениях органов военного и государственного управления СССР в 1941–1945 годах, а также о конкретных примерах героизма и подвигах советского народа на фронте и в тылу.Исторический музей также подготовит в следующем году выставку "Драгоценные украшения в России XVII – начала XX вв.". В нее войдут около 800 ювелирных изделий из собрания ГИМ, которые расскажут о развитии ювелирного искусства в России, совершенствовании техник обработки драгоценных камней и металлов и мастерства отечественных ювелиров, признанных во всем мире, а также продемонстрируют, как вслед за модой и сменой эпох менялись вкусы на украшения.ГИМ также продолжит цикл "Сокровища императорских резиденций". На совместной выставке с музеем-заповедником "Царское Село" в столице впервые покажут более 400 шедевров из дворцового собрания, в том числе драгоценные предметы из знаменитой Янтарной комнаты, редчайшие коллекции фарфора и стекла, живопись, личные вещи императорской семьи, а также раритеты из знаменитого ювелирного Нарышкинского клада.Кроме того, в сентябре 2025 года откроется выставка "Николай I. Последний рыцарь империи", посвященная 200-летию вступления монарха на престол. Гостям экспозиции расскажут о государственной деятельности императора Николая I, о его внешней политике, а также о жизни общества, императорского двора и царской семьи в период его правления.Ряд выставочных проектов откроется в филиале Исторического музея в Туле. К празднованию 80-летия Победы ГИМ представит выставку "Хранить вечно" о событиях Великой Отечественной войны и ее героях. Отдельный раздел экспозиции будет посвящен обороне города-героя Тулы. Летом гости филиала смогут увидеть уникальные реликвии из ризницы Новодевичьего монастыря, которые впервые представят за пределами Москвы.Выставки из собрания Исторического музея также запланированы в Южно-Сахалинске - коллекция реликвий из полковых музеев, в Рязани - проект, посвященный творчеству военных лет советского художника Владимира Богаткина, а в Екатеринбурге - о мужской моде рубежа XVIII–XIX веков.

https://ria.ru/20241009/ermitazh-1977263028.html

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алексей левыкин, николай i, исторический музей, россия, тула