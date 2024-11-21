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Гетц снял свою кандидатуру с поста генпрокурора США
Гетц снял свою кандидатуру с поста генпрокурора США - РИА Новости, 21.11.2024
Гетц снял свою кандидатуру с поста генпрокурора США
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц объявил о снятии своей кандидатуры с рассмотрения на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции США, заявив,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:55
2024-11-21T20:55
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц объявил о снятии своей кандидатуры с рассмотрения на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции США, заявив, что его возможное утверждение стало бы отвлекающим фактором для подготовки новой администрации избранного президента Дональда Трампа. "Я провёл отличные встречи с сенаторами и благодарен за их вдумчивую обратную связь, а также за невероятную поддержку столь многих. Несмотря на сильный импульс, очевидно, что моё утверждение несправедливо стало бы отвлекающим фактором для важной работы переходной команды Трампа и Вэнса", — написал Гетц в своем аккаунте в соцсети X. По его словам, у новой администрации нет времени на длительные разногласия в Вашингтоне, и министерство юстиции должно быть полностью готово к работе с первого дня президентского срока. "Я навсегда останусь горд тем, что президент Трамп выдвинул меня на эту должность, и я уверен, что он спасёт Америку", — подчеркнул конгрессмен, выразив приверженность тому, чтобы Трамп стал "самым успешным президентом в истории." Ранее Трамп избрал Гетца своим кандидатом на пост генерального прокурора в рамках формирования новой администрации.
https://ria.ru/20241119/ssha-1984716072.html
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в мире, сша, дональд трамп, мэтт гетц
В мире, США, Дональд Трамп, Мэтт Гетц
Гетц снял свою кандидатуру с поста генпрокурора США
Гетц снял свою кандидатуру с рассмотрения на пост генпрокурора США
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц объявил о снятии своей кандидатуры с рассмотрения на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции США, заявив, что его возможное утверждение стало бы отвлекающим фактором для подготовки новой администрации избранного президента Дональда Трампа.
"Я провёл отличные встречи с сенаторами и благодарен за их вдумчивую обратную связь, а также за невероятную поддержку столь многих. Несмотря на сильный импульс, очевидно, что моё утверждение несправедливо стало бы отвлекающим фактором для важной работы переходной команды Трампа и Вэнса", — написал Гетц в своем аккаунте в соцсети X.
По его словам, у новой администрации нет времени на длительные разногласия в Вашингтоне, и министерство юстиции должно быть полностью готово к работе с первого дня президентского срока.
"Я навсегда останусь горд тем, что президент Трамп выдвинул меня на эту должность, и я уверен, что он спасёт Америку", — подчеркнул конгрессмен, выразив приверженность тому, чтобы Трамп стал "самым успешным президентом в истории."
Ранее Трамп избрал Гетца своим кандидатом на пост генерального прокурора в рамках формирования новой администрации.