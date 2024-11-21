https://ria.ru/20241121/getts-1984922405.html

WP: палата представителей получила данные об оплате Гетцом интимных услуг

WP: палата представителей получила данные об оплате Гетцом интимных услуг - РИА Новости, 21.11.2024

WP: палата представителей получила данные об оплате Гетцом интимных услуг

Комитет по этике палаты представителей США, ответственный за расследование дела кандидата на пост генпрокурора США Мэтта Гетца, получил данные об оплате им... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T00:38

2024-11-21T00:38

2024-11-21T00:38

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комитет по этике палаты представителей США, ответственный за расследование дела кандидата на пост генпрокурора США Мэтта Гетца, получил данные об оплате им интимных услуг в период работы конгрессменом, пишет издание Washington Post со ссылкой на осведомленный анонимный источник. Ранее телеканал CBS News сообщил, что "неизвестная и неуполномоченная третья сторона" получила доступ к показаниям против кандидата на пост генерального прокурора США, политика-республиканца Мэтта Гетца - среди них числится данное под присягой письменное показание несовершеннолетней, с которой, по ее словам, Гетц состоял в сексуальной связи. "Комитет по этике палаты представителей США, расследующий обвинения в сексуальных домогательствах против бывшего конгрессмена Мэтта Гетца, получил данные, свидетельствующие о том, что он заплатил более 10 тысяч долларов двум женщинам, которые ранее давали показания перед комитетом... Некоторые из платежей были проведены за интимные услуги", - говорится в статье. Издание пишет, что две женщины, проходящие в рамках расследования в качестве свидетелей, согласно данным в распоряжении комитета, суммарно получили 27 платежей через сервисы PayPal и Venmo с июля 2017 года по январь 2019 года - часть платежей, по их словам, была оплатой за интимную связь между ними и Гетцем. Также отмечается, что данные были получены комитетом в рамках расследования по делу о том, вступал ли Гетц в сексуальную связь с несовершеннолетней в период работы на посту конгрессмена. Ранее издание New York Times писало, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп в частных разговорах признает, что у предложенного им Гетца малые шансы на утверждение на пост генпрокурора сенатом. Кандидатура Гетца вызывает споры, поскольку в 2021 году комитет по этике палаты представителей вел в отношении него расследование по делу о сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков. Сам Гетц отвергает все обвинения. В то же время, по сообщению NBC News, демократы из комитета по этике требуют обнародовать отчет о расследовании в отношении Гетца, что усиливает напряженность вокруг его возможного назначения.

https://ria.ru/20241106/zagovor-1982093613.html

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