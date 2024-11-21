https://ria.ru/20241121/gaz-1985054242.html

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост - РИА Новости, 21.11.2024

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг ускорили темпы роста почти до 4% и превысили 530 долларов за тысячу кубометров - впервые почти за год, следует РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:20

2024-11-21T17:20

2024-11-21T17:20

экономика

европа

нидерланды

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг ускорили темпы роста почти до 4% и превысили 530 долларов за тысячу кубометров - впервые почти за год, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 514 долларов (+0,7%) за тысячу кубометров. А в 16.58 мск их стоимость составила 530,6 доллара (+3,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 510,6 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров, впервые с 28 ноября 2023 года.

https://ria.ru/20241121/gaz-1984927036.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европа, нидерланды