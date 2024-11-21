https://ria.ru/20241121/gaz-1984927036.html

Россия впервые с 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС

Россия впервые с 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС - РИА Новости, 21.11.2024

Россия впервые с 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС

Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в Евросоюз, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T03:07

2024-11-21T03:07

2024-11-21T07:36

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природный газ

алжир (республика)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в Евросоюз, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.Европейские компании в сентябре приобрели у России газа на 1,4 миллиарда евро, что на треть больше показателя месяцем и годом ранее. При этом примерно 40 процентов в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60 процентов — на трубопроводный. Такой скачок в экспорте позволил России стать главным поставщиком "голубого топлива" в ЕС по итогам сентября с долей в 23,74 процента против августовских 16,54 процента. Это произошло впервые с мая 2022 года, при этом тогда на импорт из России приходилось 22,9 процента.На втором месте оказался уступивший лидерство Алжир, объем поставок из этой страны сократился на 15 процентов по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,1 миллиарда евро. США за сентябрь нарастили продажи на 21 процент — до 990,2 миллиона евро, в результате поднявшись на третье место с пятого. Норвегия остается четвертой, отгружаемые объемы выросли на семь процентов (до 975 миллионов евро). А вот Великобритания, которая еще в августе входила в тройку главных продавцов газа в ЕС, сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой с 429,2 миллиона евро. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027–2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла с примерно трети до 40 процентов, а трубопроводного снизилась с 70 до 60 процентов.В конце октября Владимир Путин в эфире канала "Россия 1" заявлял, что Москва не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения.В России не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников приобретают российские нефть и газ по более высоким ценам.

https://ria.ru/20241116/gaz-1984173647.html

https://ria.ru/20241107/evropa-1982458270.html

https://ria.ru/20241115/gaz-1983869417.html

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россия, сша, экономика, евросоюз, евростат, природный газ, алжир (республика)