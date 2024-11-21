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Россия впервые с 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС - РИА Новости, 21.11.2024
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03:07 21.11.2024 (обновлено: 07:36 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/gaz-1984927036.html
Россия впервые с 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС
Россия впервые с 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС - РИА Новости, 21.11.2024
Россия впервые с 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС
Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в Евросоюз, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T03:07
2024-11-21T07:36
россия
сша
экономика
евросоюз
евростат
природный газ
алжир (республика)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в Евросоюз, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.Европейские компании в сентябре приобрели у России газа на 1,4 миллиарда евро, что на треть больше показателя месяцем и годом ранее. При этом примерно 40 процентов в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60 процентов — на трубопроводный. Такой скачок в экспорте позволил России стать главным поставщиком "голубого топлива" в ЕС по итогам сентября с долей в 23,74 процента против августовских 16,54 процента. Это произошло впервые с мая 2022 года, при этом тогда на импорт из России приходилось 22,9 процента.На втором месте оказался уступивший лидерство Алжир, объем поставок из этой страны сократился на 15 процентов по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,1 миллиарда евро. США за сентябрь нарастили продажи на 21 процент — до 990,2 миллиона евро, в результате поднявшись на третье место с пятого. Норвегия остается четвертой, отгружаемые объемы выросли на семь процентов (до 975 миллионов евро). А вот Великобритания, которая еще в августе входила в тройку главных продавцов газа в ЕС, сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой с 429,2 миллиона евро. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027–2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла с примерно трети до 40 процентов, а трубопроводного снизилась с 70 до 60 процентов.В конце октября Владимир Путин в эфире канала "Россия 1" заявлял, что Москва не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения.В России не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников приобретают российские нефть и газ по более высоким ценам.
https://ria.ru/20241116/gaz-1984173647.html
https://ria.ru/20241107/evropa-1982458270.html
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россия, сша, экономика, евросоюз, евростат, природный газ, алжир (республика)
Россия, США, Экономика, Евросоюз, Евростат, Природный газ, Алжир (республика)
Россия впервые с 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС

Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в Евросоюз, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Европейские компании в сентябре приобрели у России газа на 1,4 миллиарда евро, что на треть больше показателя месяцем и годом ранее. При этом примерно 40 процентов в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60 процентов — на трубопроводный.
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Такой скачок в экспорте позволил России стать главным поставщиком "голубого топлива" в ЕС по итогам сентября с долей в 23,74 процента против августовских 16,54 процента. Это произошло впервые с мая 2022 года, при этом тогда на импорт из России приходилось 22,9 процента.
На втором месте оказался уступивший лидерство Алжир, объем поставок из этой страны сократился на 15 процентов по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,1 миллиарда евро. США за сентябрь нарастили продажи на 21 процент — до 990,2 миллиона евро, в результате поднявшись на третье место с пятого.
Норвегия остается четвертой, отгружаемые объемы выросли на семь процентов (до 975 миллионов евро). А вот Великобритания, которая еще в августе входила в тройку главных продавцов газа в ЕС, сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой с 429,2 миллиона евро.
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В конце октября Владимир Путин в эфире канала "Россия 1" заявлял, что Москва не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения.
В России не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников приобретают российские нефть и газ по более высоким ценам.
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