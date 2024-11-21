Рейтинг@Mail.ru
Имущество замгендиректора "Роскосмоса" Фролова арестовали по делу о хищении - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/frolov-1984928267.html
Имущество замгендиректора "Роскосмоса" Фролова арестовали по делу о хищении
Имущество замгендиректора "Роскосмоса" Фролова арестовали по делу о хищении - РИА Новости, 21.11.2024
Имущество замгендиректора "Роскосмоса" Фролова арестовали по делу о хищении
В рамках уголовного дела о хищении 435 миллионов рублей замгендиректора ГК "Роскосмос" Олега Фролова арестованы складские помещения в Подмосковье, где ранее... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T04:13
2024-11-21T04:13
происшествия
серпухов
москва
олег фролов
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75099/62/750996207_0:59:601:397_1920x0_80_0_0_e6b5d4684e4542bf040d37ef10c14d6b.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В рамках уголовного дела о хищении 435 миллионов рублей замгендиректора ГК "Роскосмос" Олега Фролова арестованы складские помещения в Подмосковье, где ранее хранились металлорежущие станки, и машиноместо в элитном ЖК в центре Москвы, говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В декабре прошлого года было возбудено уголовное дело, в рамках которого суд арестовал замгендиректора по реализации госпрограммы вооружения ГК "Роскосмос" Олега Фролова. По версии следствия, Фролов вступил в сговор с соучастниками для хищения бюджетных средств при закупке оборудования на 435 миллионов рублей. Тогда же суд отправил в СИЗО гендиректора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгения Фомичева и двух других фигурантов: специалиста службы инновационной деятельности ПАО "Электромеханика" и индивидуального предпринимателя. Как следует из материалов (имеются в распоряжении РИА Новости), в рамках уголовного дела наложен арест на одноэтажный склад площадью около 1,5 тысячи "квадратов" возле подмосковного Серпухова, который расположен на участке 43,5 сотки. Кроме того, на территории имеются два нежилых одноэтажных помещения площадью 557,9 квадратных метра и здание для обслуживающего персонала около 138 "квадратов". Ранее там находилось АО "СИГАС", которое продавало оптом металлорежущее оборудование (станки). Компания образована в 2009 году, однако была ликвидирована 6 лет назад. Для каких целей использовался склад после этого - неизвестно. Рыночная стоимость аналогичных комплексов в этой зоне колеблется в районе 100 миллионов рублей. Также по делу наложен арест на машиноместо в ЖК "Четыре солнца" в престижном районе Замоскворечье в центре Москвы. Срок обеспечительных мер на имущество пока установлен до конца текущего года.
https://ria.ru/20241105/roskosmos-1981936764.html
https://ria.ru/20241119/delo-1984686147.html
серпухов
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75099/62/750996207_0:3:601:453_1920x0_80_0_0_ae2d869a4132fe238727f9666a164b00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, серпухов, москва, олег фролов, роскосмос
Происшествия, Серпухов, Москва, Олег Фролов, Роскосмос
Имущество замгендиректора "Роскосмоса" Фролова арестовали по делу о хищении

По делу замгендиректора "Роскосмоса" Фролова арестовали склад и машиноместо

© Фото : официальный сайт Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средствОлег Фролов. Архив
Олег Фролов. Архив - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : официальный сайт Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств
Олег Фролов. Архив. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В рамках уголовного дела о хищении 435 миллионов рублей замгендиректора ГК "Роскосмос" Олега Фролова арестованы складские помещения в Подмосковье, где ранее хранились металлорежущие станки, и машиноместо в элитном ЖК в центре Москвы, говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В декабре прошлого года было возбудено уголовное дело, в рамках которого суд арестовал замгендиректора по реализации госпрограммы вооружения ГК "Роскосмос" Олега Фролова. По версии следствия, Фролов вступил в сговор с соучастниками для хищения бюджетных средств при закупке оборудования на 435 миллионов рублей. Тогда же суд отправил в СИЗО гендиректора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгения Фомичева и двух других фигурантов: специалиста службы инновационной деятельности ПАО "Электромеханика" и индивидуального предпринимателя.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Суд вынес приговор экс-замдиректора дочки "Роскосмоса"
5 ноября, 14:28
Как следует из материалов (имеются в распоряжении РИА Новости), в рамках уголовного дела наложен арест на одноэтажный склад площадью около 1,5 тысячи "квадратов" возле подмосковного Серпухова, который расположен на участке 43,5 сотки. Кроме того, на территории имеются два нежилых одноэтажных помещения площадью 557,9 квадратных метра и здание для обслуживающего персонала около 138 "квадратов".
Ранее там находилось АО "СИГАС", которое продавало оптом металлорежущее оборудование (станки). Компания образована в 2009 году, однако была ликвидирована 6 лет назад. Для каких целей использовался склад после этого - неизвестно. Рыночная стоимость аналогичных комплексов в этой зоне колеблется в районе 100 миллионов рублей.
Также по делу наложен арест на машиноместо в ЖК "Четыре солнца" в престижном районе Замоскворечье в центре Москвы.
Срок обеспечительных мер на имущество пока установлен до конца текущего года.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Расследование дела Тимура Иванова о хищении на паромах завершилось
19 ноября, 18:42
 
ПроисшествияСерпуховМоскваОлег ФроловРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала