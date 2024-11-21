https://ria.ru/20241121/frolov-1984928267.html

Имущество замгендиректора "Роскосмоса" Фролова арестовали по делу о хищении

Имущество замгендиректора "Роскосмоса" Фролова арестовали по делу о хищении - РИА Новости, 21.11.2024

Имущество замгендиректора "Роскосмоса" Фролова арестовали по делу о хищении

В рамках уголовного дела о хищении 435 миллионов рублей замгендиректора ГК "Роскосмос" Олега Фролова арестованы складские помещения в Подмосковье, где ранее... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T04:13

2024-11-21T04:13

2024-11-21T04:13

происшествия

серпухов

москва

олег фролов

роскосмос

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В рамках уголовного дела о хищении 435 миллионов рублей замгендиректора ГК "Роскосмос" Олега Фролова арестованы складские помещения в Подмосковье, где ранее хранились металлорежущие станки, и машиноместо в элитном ЖК в центре Москвы, говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В декабре прошлого года было возбудено уголовное дело, в рамках которого суд арестовал замгендиректора по реализации госпрограммы вооружения ГК "Роскосмос" Олега Фролова. По версии следствия, Фролов вступил в сговор с соучастниками для хищения бюджетных средств при закупке оборудования на 435 миллионов рублей. Тогда же суд отправил в СИЗО гендиректора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгения Фомичева и двух других фигурантов: специалиста службы инновационной деятельности ПАО "Электромеханика" и индивидуального предпринимателя. Как следует из материалов (имеются в распоряжении РИА Новости), в рамках уголовного дела наложен арест на одноэтажный склад площадью около 1,5 тысячи "квадратов" возле подмосковного Серпухова, который расположен на участке 43,5 сотки. Кроме того, на территории имеются два нежилых одноэтажных помещения площадью 557,9 квадратных метра и здание для обслуживающего персонала около 138 "квадратов". Ранее там находилось АО "СИГАС", которое продавало оптом металлорежущее оборудование (станки). Компания образована в 2009 году, однако была ликвидирована 6 лет назад. Для каких целей использовался склад после этого - неизвестно. Рыночная стоимость аналогичных комплексов в этой зоне колеблется в районе 100 миллионов рублей. Также по делу наложен арест на машиноместо в ЖК "Четыре солнца" в престижном районе Замоскворечье в центре Москвы. Срок обеспечительных мер на имущество пока установлен до конца текущего года.

https://ria.ru/20241105/roskosmos-1981936764.html

https://ria.ru/20241119/delo-1984686147.html

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