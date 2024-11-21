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Тверские власти хотят выдавать форму для спорта детям из многодетных семей

Тверские власти хотят выдавать форму для спорта детям из многодетных семей - РИА Новости, 21.11.2024

Тверские власти хотят выдавать форму для спорта детям из многодетных семей

В Верхневолжье планируется ввести новую меру поддержки многодетных семей – предоставление спортивной формы детям, занимающимся в секциях, с учетом конкретного... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T22:28

2024-11-21T22:28

2024-11-21T22:29

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игорь руденя

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Верхневолжье планируется ввести новую меру поддержки многодетных семей – предоставление спортивной формы детям, занимающимся в секциях, с учетом конкретного вида спорта, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь. С предложением расширить поддержку многодетных жителей Тверской области в части предоставления спортивной формы для школьников к главе региона обратилась спортивная семья Судариковых из города Конаково, где воспитывается шесть детей. В настоящее время все шестеро детей являются чемпионами. Они, как ведущие спортсмены, выступают за честь города Конаково, Тверской области и страны на чемпионатах, в первенствах ЦФО, России, Европы и мира. "Я уверен, что с 1 января мы сделаем эту меру поддержки для покупки спортивной формы по выбранным видам спорта для детей из многодетных семей. Посмотрим по возрасту, потому что дети растут, форма тоже меняется. Мы найдем решение, реализуем эту меру по предложению семьи Судариковых", – отметил Руденя. За последние годы в Тверской области было принято несколько решений для повышения доступности спорта для многодетных. В частности, дети из таких семей могут бесплатно посещать бассейны, кататься на коньках в государственных ледовых комплексах региона, напомнили, в свою очередь в пресс-службе регионального правительства. Там добавили, что многие всемирно известные спортсмены из Верхневолжья выросли именно в многодетных семьях. К примеру, двукратная чемпионка мира и Олимпийских Игр в гребле на байдарках Антонина Середина воспитывалась в семье, где родилось 11 детей. Вырос в многодетной крестьянской семье рекордсмен мира Николай Струнников – первый в истории российский чемпион Европы и мира по конькобежному спорту.

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общество, конаково, тверь, россия, игорь руденя