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Тверские власти хотят выдавать форму для спорта детям из многодетных семей - РИА Новости, 21.11.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
22:28 21.11.2024 (обновлено: 22:29 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/forma-1985096111.html
Тверские власти хотят выдавать форму для спорта детям из многодетных семей
Тверские власти хотят выдавать форму для спорта детям из многодетных семей - РИА Новости, 21.11.2024
Тверские власти хотят выдавать форму для спорта детям из многодетных семей
В Верхневолжье планируется ввести новую меру поддержки многодетных семей – предоставление спортивной формы детям, занимающимся в секциях, с учетом конкретного... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T22:28
2024-11-21T22:29
тверская область
общество
конаково
тверь
россия
игорь руденя
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Верхневолжье планируется ввести новую меру поддержки многодетных семей – предоставление спортивной формы детям, занимающимся в секциях, с учетом конкретного вида спорта, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь. С предложением расширить поддержку многодетных жителей Тверской области в части предоставления спортивной формы для школьников к главе региона обратилась спортивная семья Судариковых из города Конаково, где воспитывается шесть детей. В настоящее время все шестеро детей являются чемпионами. Они, как ведущие спортсмены, выступают за честь города Конаково, Тверской области и страны на чемпионатах, в первенствах ЦФО, России, Европы и мира. "Я уверен, что с 1 января мы сделаем эту меру поддержки для покупки спортивной формы по выбранным видам спорта для детей из многодетных семей. Посмотрим по возрасту, потому что дети растут, форма тоже меняется. Мы найдем решение, реализуем эту меру по предложению семьи Судариковых", – отметил Руденя. За последние годы в Тверской области было принято несколько решений для повышения доступности спорта для многодетных. В частности, дети из таких семей могут бесплатно посещать бассейны, кататься на коньках в государственных ледовых комплексах региона, напомнили, в свою очередь в пресс-службе регионального правительства. Там добавили, что многие всемирно известные спортсмены из Верхневолжья выросли именно в многодетных семьях. К примеру, двукратная чемпионка мира и Олимпийских Игр в гребле на байдарках Антонина Середина воспитывалась в семье, где родилось 11 детей. Вырос в многодетной крестьянской семье рекордсмен мира Николай Струнников – первый в истории российский чемпион Европы и мира по конькобежному спорту.
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общество, конаково, тверь, россия, игорь руденя
Тверская область, Общество, Конаково, Тверь, Россия, Игорь Руденя

Тверские власти хотят выдавать форму для спорта детям из многодетных семей

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверские власти хотят выдавать форму для спорта детям из многодетных семей
Тверские власти хотят выдавать форму для спорта детям из многодетных семей - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Тверские власти хотят выдавать форму для спорта детям из многодетных семей
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Верхневолжье планируется ввести новую меру поддержки многодетных семей – предоставление спортивной формы детям, занимающимся в секциях, с учетом конкретного вида спорта, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
С предложением расширить поддержку многодетных жителей Тверской области в части предоставления спортивной формы для школьников к главе региона обратилась спортивная семья Судариковых из города Конаково, где воспитывается шесть детей. В настоящее время все шестеро детей являются чемпионами. Они, как ведущие спортсмены, выступают за честь города Конаково, Тверской области и страны на чемпионатах, в первенствах ЦФО, России, Европы и мира.
"Я уверен, что с 1 января мы сделаем эту меру поддержки для покупки спортивной формы по выбранным видам спорта для детей из многодетных семей. Посмотрим по возрасту, потому что дети растут, форма тоже меняется. Мы найдем решение, реализуем эту меру по предложению семьи Судариковых", – отметил Руденя.
За последние годы в Тверской области было принято несколько решений для повышения доступности спорта для многодетных. В частности, дети из таких семей могут бесплатно посещать бассейны, кататься на коньках в государственных ледовых комплексах региона, напомнили, в свою очередь в пресс-службе регионального правительства.
Там добавили, что многие всемирно известные спортсмены из Верхневолжья выросли именно в многодетных семьях. К примеру, двукратная чемпионка мира и Олимпийских Игр в гребле на байдарках Антонина Середина воспитывалась в семье, где родилось 11 детей. Вырос в многодетной крестьянской семье рекордсмен мира Николай Струнников – первый в истории российский чемпион Европы и мира по конькобежному спорту.
 
Тверская областьОбществоКонаковоТверьРоссияИгорь Руденя
 
 
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