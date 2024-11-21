https://ria.ru/20241121/foms-1985036828.html
Законопроект о бюджете ФОМС на 2025-2027 годы прошел третье чтение
Законопроект о бюджете ФОМС на 2025-2027 годы прошел третье чтение - РИА Новости, 21.11.2024
Законопроект о бюджете ФОМС на 2025-2027 годы прошел третье чтение
На ближайшие три года в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) предусмотрены средства на софинансирование затрат на заработную плату врачей РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:07
2024-11-21T16:07
2024-11-21T16:07
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
илья баланин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
госдума рф
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. На ближайшие три года в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) предусмотрены средства на софинансирование затрат на заработную плату врачей и медсестер, выплаты врачам за диагностику онкологических заболеваний, а также на медицинскую помощь жителям новых регионов, сообщает телевидение Государственной Думы РФ. "Бюджет позволит не просто сохранить объемы оказания медицинской помощи, а даже увеличить по таким важным направлениям как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, лечение гепатита С. То есть именно те направления, которые непосредственно влияют на снижение смертности и увеличение продолжительности жизни", - сказал председатель ФОМС Илья Баланин на пленарном заседании в Госдуме, комментируя принятие бюджета, его слова приводит пресс-служба Фонда. Законопроект был одобрен Госдумой в третьем чтении 21 ноября. Прогнозируемый общий доход бюджета фонда составляет 4,339 триллиона рублей на 2025 год, 4,778 триллиона рублей — на 2026 год и 5,162 триллиона рублей — на 2027 год. Расходы запланированы в объеме 4,476 триллиона рублей, 4,833 триллиона рублей и 5,163 триллиона рублей соответственно. Бюджет фонда сформирован с дефицитом: ожидается, что в 2025 году дефицит составит 136,6 миллиарда рублей, в 2026 году — 55,4 миллиарда рублей, а в 2027 году — всего 0,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении. Для финансирования специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, предоставляемой федеральными клиниками в рамках базовой программы ОМС, предусмотрено выделение 250,9 миллиарда рублей на 2025 год, 270,3 миллиарда рублей — на 2026 год, и 288,6 миллиарда рублей — на 2027 год. Кроме того, в рамках демографической политики в 2025–2027 годах планируется предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС в бюджет Социального фонда на оплату медицинской помощи беременным женщинам, родам и послеродовому периоду, а также профилактическим медицинским осмотрам детей в первый год жизни. Объем этих выплат составит 12,2 миллиарда рублей в 2025 году, 12,1 миллиарда рублей в 2026 году и 12,1 миллиарда рублей в 2027 году с учетом прогнозируемых показателей рождаемости, сообщили в Госдуме. Предложено предусмотреть в бюджете фонда средства нормированного страхового запаса на следующие годы: 2025 год — 425,5 миллиарда рублей, 2026 год — 470,0 миллиарда рублей, 2027 год — 504,7 миллиарда рублей. Эти средства будут использованы для: софинансирования расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала с целью решения проблемы нехватки кадров; выплаты стимулирующих вознаграждений за обнаружение онкологических заболеваний в ходе диспансеризаций и профилактических осмотров населения; финансового обеспечения специальных социальных выплат определенным категориям медицинских работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, участвующих в базовой программе ОМС или территориальных программах ОМС; финансового обеспечения расходов по оказанию медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в рамках базовой программы ОМС, в порядке, установленном кабмином; финансового обеспечения отдельных решений правительства РФ.
https://ria.ru/20241028/balanin-1980497683.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, госдума рф
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Илья Баланин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Госдума РФ
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. На ближайшие три года в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) предусмотрены средства на софинансирование затрат на заработную плату врачей и медсестер, выплаты врачам за диагностику онкологических заболеваний, а также на медицинскую помощь жителям новых регионов, сообщает телевидение Государственной Думы РФ.
"Бюджет позволит не просто сохранить объемы оказания медицинской помощи, а даже увеличить по таким важным направлениям как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, лечение гепатита С. То есть именно те направления, которые непосредственно влияют на снижение смертности и увеличение продолжительности жизни", - сказал председатель ФОМС Илья Баланин
на пленарном заседании в Госдуме
, комментируя принятие бюджета, его слова приводит пресс-служба Фонда.
Законопроект был одобрен Госдумой в третьем чтении 21 ноября.
Прогнозируемый общий доход бюджета фонда составляет 4,339 триллиона рублей на 2025 год, 4,778 триллиона рублей — на 2026 год и 5,162 триллиона рублей — на 2027 год. Расходы запланированы в объеме 4,476 триллиона рублей, 4,833 триллиона рублей и 5,163 триллиона рублей соответственно.
Бюджет фонда сформирован с дефицитом: ожидается, что в 2025 году дефицит составит 136,6 миллиарда рублей, в 2026 году — 55,4 миллиарда рублей, а в 2027 году — всего 0,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении.
Для финансирования специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, предоставляемой федеральными клиниками в рамках базовой программы ОМС, предусмотрено выделение 250,9 миллиарда рублей на 2025 год, 270,3 миллиарда рублей — на 2026 год, и 288,6 миллиарда рублей — на 2027 год.
Кроме того, в рамках демографической политики в 2025–2027 годах планируется предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС в бюджет Социального фонда на оплату медицинской помощи беременным женщинам, родам и послеродовому периоду, а также профилактическим медицинским осмотрам детей в первый год жизни. Объем этих выплат составит 12,2 миллиарда рублей в 2025 году, 12,1 миллиарда рублей в 2026 году и 12,1 миллиарда рублей в 2027 году с учетом прогнозируемых показателей рождаемости, сообщили в Госдуме.
Предложено предусмотреть в бюджете фонда средства нормированного страхового запаса на следующие годы: 2025 год — 425,5 миллиарда рублей, 2026 год — 470,0 миллиарда рублей, 2027 год — 504,7 миллиарда рублей.
Эти средства будут использованы для: софинансирования расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала с целью решения проблемы нехватки кадров; выплаты стимулирующих вознаграждений за обнаружение онкологических заболеваний в ходе диспансеризаций и профилактических осмотров населения; финансового обеспечения специальных социальных выплат определенным категориям медицинских работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, участвующих в базовой программе ОМС или территориальных программах ОМС; финансового обеспечения расходов по оказанию медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, проживающим на территориях ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областей
, в рамках базовой программы ОМС, в порядке, установленном кабмином; финансового обеспечения отдельных решений правительства РФ.