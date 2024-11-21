https://ria.ru/20241121/foms-1985036828.html

Законопроект о бюджете ФОМС на 2025-2027 годы прошел третье чтение

Законопроект о бюджете ФОМС на 2025-2027 годы прошел третье чтение - РИА Новости, 21.11.2024

Законопроект о бюджете ФОМС на 2025-2027 годы прошел третье чтение

На ближайшие три года в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) предусмотрены средства на софинансирование затрат на заработную плату врачей РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:07

2024-11-21T16:07

2024-11-21T16:07

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. На ближайшие три года в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) предусмотрены средства на софинансирование затрат на заработную плату врачей и медсестер, выплаты врачам за диагностику онкологических заболеваний, а также на медицинскую помощь жителям новых регионов, сообщает телевидение Государственной Думы РФ. "Бюджет позволит не просто сохранить объемы оказания медицинской помощи, а даже увеличить по таким важным направлениям как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, лечение гепатита С. То есть именно те направления, которые непосредственно влияют на снижение смертности и увеличение продолжительности жизни", - сказал председатель ФОМС Илья Баланин на пленарном заседании в Госдуме, комментируя принятие бюджета, его слова приводит пресс-служба Фонда. Законопроект был одобрен Госдумой в третьем чтении 21 ноября. Прогнозируемый общий доход бюджета фонда составляет 4,339 триллиона рублей на 2025 год, 4,778 триллиона рублей — на 2026 год и 5,162 триллиона рублей — на 2027 год. Расходы запланированы в объеме 4,476 триллиона рублей, 4,833 триллиона рублей и 5,163 триллиона рублей соответственно. Бюджет фонда сформирован с дефицитом: ожидается, что в 2025 году дефицит составит 136,6 миллиарда рублей, в 2026 году — 55,4 миллиарда рублей, а в 2027 году — всего 0,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении. Для финансирования специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, предоставляемой федеральными клиниками в рамках базовой программы ОМС, предусмотрено выделение 250,9 миллиарда рублей на 2025 год, 270,3 миллиарда рублей — на 2026 год, и 288,6 миллиарда рублей — на 2027 год. Кроме того, в рамках демографической политики в 2025–2027 годах планируется предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС в бюджет Социального фонда на оплату медицинской помощи беременным женщинам, родам и послеродовому периоду, а также профилактическим медицинским осмотрам детей в первый год жизни. Объем этих выплат составит 12,2 миллиарда рублей в 2025 году, 12,1 миллиарда рублей в 2026 году и 12,1 миллиарда рублей в 2027 году с учетом прогнозируемых показателей рождаемости, сообщили в Госдуме. Предложено предусмотреть в бюджете фонда средства нормированного страхового запаса на следующие годы: 2025 год — 425,5 миллиарда рублей, 2026 год — 470,0 миллиарда рублей, 2027 год — 504,7 миллиарда рублей. Эти средства будут использованы для: софинансирования расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала с целью решения проблемы нехватки кадров; выплаты стимулирующих вознаграждений за обнаружение онкологических заболеваний в ходе диспансеризаций и профилактических осмотров населения; финансового обеспечения специальных социальных выплат определенным категориям медицинских работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, участвующих в базовой программе ОМС или территориальных программах ОМС; финансового обеспечения расходов по оказанию медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в рамках базовой программы ОМС, в порядке, установленном кабмином; финансового обеспечения отдельных решений правительства РФ.

https://ria.ru/20241028/balanin-1980497683.html

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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, госдума рф