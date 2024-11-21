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Глава ФНС сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет за 2024 год - РИА Новости, 21.11.2024
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11:55 21.11.2024 (обновлено: 12:15 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/fns-1984971424.html
Глава ФНС сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет за 2024 год
Глава ФНС сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет за 2024 год - РИА Новости, 21.11.2024
Глава ФНС сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет за 2024 год
Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за 2024 год вырастут на 18,9% к прошлогоднему уровню и достигнут 55,6 триллиона рублей, сообщил глава... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:55
2024-11-21T12:15
экономика
даниил егоров
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за 2024 год вырастут на 18,9% к прошлогоднему уровню и достигнут 55,6 триллиона рублей, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Мы планируем выйти на 55,6 триллиона рублей в целом по всему бюджету, по всей бюджетной системе, и естественно, выполнить все бюджетные ориентиры", - сказал Егоров, говоря о прогнозе налоговых поступлений на текущий год.Таким образом, прирост поступлений по сравнению с уровнем прошлого года составит 18,9%.
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экономика, даниил егоров, россия, владимир путин
Экономика, Даниил Егоров, Россия, Владимир Путин
Глава ФНС сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет за 2024 год

Глава ФНС Егоров сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет за 2024 год

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабличка на здании Федеральной налоговой службы России
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за 2024 год вырастут на 18,9% к прошлогоднему уровню и достигнут 55,6 триллиона рублей, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы планируем выйти на 55,6 триллиона рублей в целом по всему бюджету, по всей бюджетной системе, и естественно, выполнить все бюджетные ориентиры", - сказал Егоров, говоря о прогнозе налоговых поступлений на текущий год.
Таким образом, прирост поступлений по сравнению с уровнем прошлого года составит 18,9%.
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