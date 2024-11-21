https://ria.ru/20241121/fns-1984971424.html
Глава ФНС сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет за 2024 год
Глава ФНС сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет за 2024 год - РИА Новости, 21.11.2024
Глава ФНС сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет за 2024 год
Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за 2024 год вырастут на 18,9% к прошлогоднему уровню и достигнут 55,6 триллиона рублей, сообщил глава... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:55
2024-11-21T11:55
2024-11-21T12:15
экономика
даниил егоров
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937057339_0:186:3000:1874_1920x0_80_0_0_d82b3393f5d37e378eaf178934b26c0c.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за 2024 год вырастут на 18,9% к прошлогоднему уровню и достигнут 55,6 триллиона рублей, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Мы планируем выйти на 55,6 триллиона рублей в целом по всему бюджету, по всей бюджетной системе, и естественно, выполнить все бюджетные ориентиры", - сказал Егоров, говоря о прогнозе налоговых поступлений на текущий год.Таким образом, прирост поступлений по сравнению с уровнем прошлого года составит 18,9%.
https://ria.ru/20241121/siluanov-1984956976.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937057339_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_acc599fa30d1cb15dd5c70425e47980c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, даниил егоров, россия, владимир путин
Экономика, Даниил Егоров, Россия, Владимир Путин
Глава ФНС сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет за 2024 год
Глава ФНС Егоров сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет за 2024 год
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за 2024 год вырастут на 18,9% к прошлогоднему уровню и достигнут 55,6 триллиона рублей, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы планируем выйти на 55,6 триллиона рублей в целом по всему бюджету, по всей бюджетной системе, и естественно, выполнить все бюджетные ориентиры", - сказал Егоров, говоря о прогнозе налоговых поступлений на текущий год.
Таким образом, прирост поступлений по сравнению с уровнем прошлого года составит 18,9%.