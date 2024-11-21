https://ria.ru/20241121/fns-1984971424.html

Глава ФНС сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет за 2024 год

Глава ФНС сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет за 2024 год - РИА Новости, 21.11.2024

Глава ФНС сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет за 2024 год

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за 2024 год вырастут на 18,9% к прошлогоднему уровню и достигнут 55,6 триллиона рублей, сообщил глава... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:55

2024-11-21T11:55

2024-11-21T12:15

экономика

даниил егоров

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за 2024 год вырастут на 18,9% к прошлогоднему уровню и достигнут 55,6 триллиона рублей, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Мы планируем выйти на 55,6 триллиона рублей в целом по всему бюджету, по всей бюджетной системе, и естественно, выполнить все бюджетные ориентиры", - сказал Егоров, говоря о прогнозе налоговых поступлений на текущий год.Таким образом, прирост поступлений по сравнению с уровнем прошлого года составит 18,9%.

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экономика, даниил егоров, россия, владимир путин